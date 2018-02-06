Deniz perisi dünya sularında NERISSA

Şu günlerde Güney Fransa’da sahibini bekleyen Bilgin 156, kimliğindeki adıyla Nerissa, ismine yaraşır şekilde denizlerin yeni klasik güzellerinden biri. Eylül sonunda düzenlenen Monaco Yacht Show 2017’de dünya prömiyeri yapılan 48 metrelik megayat, global pazarda üst sıralara tırmanan Türk imzasının adeta gövde gösterisi.

Yazı AYÇA GÜÇLÜTEN, Fotoğraflar BİLGİN YACHTS ARŞİVİ

Yat tutkusu kişiden kişiye değişir; kimi performansı, kimi konforu öncelikli olarak talep ederken deniz üstündeki yaşamında performans ve konforla birlikte iyi tasarlanmış detaylarla tercih edenler bambaşka bir klasmanda yer alırlar. Nerissa ise şüphesiz farklı işlevlere sahip ortak alanları ve ayrıntılarla bezeli açık alanlarıyla kişiye özel çözümleri sevenlerin megayatı.

Mühendisliği ve gövde tasarımı Antalya merkezli Unique Yacht Design’a ait olan Nerissa’nın genel yerleşim planı ve iç tasarımı H2 Yacht Design imzasını taşıyor. Nerissa, Yunanca’da “deniz perisi” (bazı kaynaklara göre “deniz kızı”) anlamına gelen bir ismin karşılığı. Aynı zamanda ünlü bir Shakespeare oyunu olan Venedik Taciri’nde yer alan bir karakterin adı. Kısacası Nerissa; ismine yaraşır şekilde denizlerin yeni klasik güzellerinden biri. Devamı Şubat 2018 sayımızda…