Denizlerin yeni Ferrari’si IPANEMA

İtalyan megayat üreticisi Mondomarine’in Savona’daki tersanesinde üretilen 49,20 metrelik Ipanema’nın sportif ve keskin dış çizgilerle belirginleşen tasarımını Milanolu tasarım ofisi Hot Lab gerçekleştirdi. 2016 Monaco Yacht Show’da tanıtılan, 2017 World Superyacht Awards’un da finalistlerinden olan megayat, yüzde 100 İtalyan genleri ve kırmızı gövde rengiyle oldukça etkileyici.

Yüz yıllık geçmişe sahip bir tersane olan Savona’daki Cantieri Navali Campanella’da 1990’larda üretime başlayan Mondomarine, tasarladığı 40 metre üzeri alüminyum ve çelik gövdeli özel tasarım megayatlarla bir dünya markasına dönüştü. Tersanenin Haziran 2016’da suya indirdiği megayat Ipanema, sportif tasarım çizgisi ve etkileyici kırmızı rengiyle markanın inovatif yanını ortaya koyuyor. İç ve dış tasarımı Milanolu tasarım ofisi Hot Lab tarafından gerçekleştirilen Ipanema’nın, hidrodinamik ve teknik tasarımı Mondomarine üstlendi. 49,20 metre boyunda, 9 metre genişliğindeki Ipanema, tersanenin bugüne kadar suya indirdiği 64’üncü megayat. Devamı Temmuz 2017 sayımızda…