Dünyanın en büyük ketch’i AQUIJO

En zorlu deniz şartlarında dahi hız, güvenlik ve konfor standartlarından ödün vermemek üzere tasarlanan Aquijo 85,90 metrelik gövdesiyle dünya turu atmaya hazırlanıyor. Tripp Design tasarımı lüks yelkenlinin, mühendisliğinde Oceanco ve Vitters ortak imzası var. Showboat Design Awards 2017’de yelkenli sınıfında “En iyi gemi mühendisliği” ödülüne layık görülmesi büyük bir sürpriz olmadı. Yazı: Melda Onbasyan

Aquijo’nun sahibi “Teknemle Güney Amerika’yı turlamak, Horn Burnu’nu geçen tutkulu denizcilerden biri olabilmek en büyük hayalim” diyen yıllarını denize vermiş deneyimli bir denizci. 2011’de hayallerindeki teknenin tasarlanması için bugüne kadar birçok tasarım ödüllü teknenin tasarım ve mühendisliğini gerçekleştiren Connecticut ve Amsterdam’da ofisleri bulunan Tripp Design’la işbirliği yapmaya karar vermiş. Tripp Design’ın tasarımıyla hayata geçen teknenin, mühendisliğinde ise iki Hollandalı firma Oceanco ve Vitters işbirliği yapmış. Oceanco’nun 80 metre üzeri özel üretim motoryat tecrübesi ve Vitters’in yüksek performanslı yelkenli üretim deneyimi, Alman Dölker+Voges’in modern iç mekân tasarımıyla buluşunca ortaya motoryat konforunda yüksek performanslı flybridge’li bir yelkenli çıkmış. Çelik gövdesi, alüminyum üst yapısı ve karbon fiber direkleriyle 85,90 metrelik Aquijo dünyanın en büyük yelkenlileri sıralamasında kendine yer bulsa da performansıyla birinciliği kimseye bırakmıyor. Devamı Mayıs 2017 sayımızda…