Dünyaya yelken açan Türk: ALL ABOUT U

Ada Yacht Works’ün, Hollandalı tasarım ofisi Ginton’un mühendisliğiyle hayata geçirdiği 50 metrelik yeni motorsailor’ı All About u, suyla buluştu. Geçen ay düzenlenen Monaco Yacht Show’da dünya prömiyeri yapılan All About u; güçlü performansı, konforlu yaşam alanları, yüksek standartta tasarım ve teknik özellikleri sayesinde denizdeki eşsiz anlarda doğa, aile ve eğlenceyi bir araya getiren bir keyif üssüne dönüşüyor.

Bodrum İçmeler’deki 3 bin metrekarelik tersanesinden dünyaya açılan Ada Yacht Works’un deneyimli ekibi yedinci projesini suyla buluşturmanın heyecanını yaşıyor. 11 yıllık başarılı bir geçmişe sahip tersane, daha önce suya indirdiği 47 metrelik performans yelkenlisi Zenith’ten sonra All About U’yu tamamlayarak suyla buluşturdu. Tecrübeli ekip, şu anda kızakta olan ve inşası süren sekizinci projeleri için çalışmaya devam ediyor.

Tersanenin, Hollandalı lüks megayat tasarım ofisi Ginton’un gemi mühendisliği ve gövde tasarımıyla hayata geçirdiği ALL About U, 49,90 metre boyunda ve 10,44 metre genişliğinde çelik gövde ve alüminyum üst yapıya sahip. Buz mavisi gövdesi ve beyaz üst yapısı onun Akdenizli karakterini daha çok vurguluyor. Ada Yacht Works Genel Müdürü Onur Tekin “All About U’da çoğu yatta bulunmayan bazı özellikleri bir araya getirmeyi hedefledik” diyor ve yatın özelliklerini anlatmaya başlıyor. Devamı Ekim 2018 sayımızda…