Freivokh imzalı Türk megayatı EUPHORIA

Maltese Falcon’un yaratıcısı efsane tasarımcı Ken Freivokh’un elinden çıkan, Mayra Yachts’ın Antalya’daki tersanesinde üretilen 50 metrelik Euphoria, fütüristik görüntüsüyle denizleri fethetmeye hazırlanıyor. Fraser Yachts Türkiye Ofisi’nin satış temsilciliğini üstlendiği megayat, egzotik denizlerin keyfini birlikte çıkaracağı sahibini bekliyor.

Prince Group’un bir şirketi olarak Antalya’da 2012 yılında İsmail Lepiev tarafından kurulan Mayra Yachts’ın tersanesinde 2013 yılından bu yana tasarım ve inşası süren 50 metrelik Euphoria, markanın bugüne kadar ürettiği en büyük ve iddialı yat oldu. Efsane isim Ken Freivokh’un tasarımı ve Naval Yachts’ın mühendisliğiyle hayata geçen megayatın üretimi boyunca projeyle Mayra Yachts tersane müdürü Yener Balta ilgilendi. Fraser Yachts tarafından satışa sunulan megayatın değeri 24 milyon Euro olarak belirlendi. Devamı Haziran 2017 sayımızda.