Haute Couture tasarım harikası LILI

Hollandalı tersane Amels’in 2017’de teslim ettiği Amels 180 serisinin ikinci özel üretim yatı 55 metrelik Lili, Tim Heywood imzalı gövdesi ve Laura Sessa tasarımı mekânlarıyla lüks yaşamı denize taşıyor. Imperial Yachts’ın charter filosunun yeni gözdesi Lili, sahibinin isteğiyle 5 metre uzatılan güneşlenme güvertesi, yüzme havuzu, köprü güvertesine taşınan master süiti ve ince detaylarla tasarlanan dekorasyonuyla modadaki kişiye özel haute couture anlayışını yat tasarımına yansıtıyor.

Yazı MELDA ONBAŞYAN, meldaonb@gmail.com, Fotoğraflar Jeff Brown/Amels arşivi

Hollandalı megayat üreticisi Amels’in en popüler modellerinden biri Tim Heywood tasarımı Amels 180. 2017’nin sadece ilk altı ayında iki Amels 180 gövdesi suyla buluştu. 55 metrelik megayatın bu kadar tercih edilmesinin en büyük nedenlerini güçlü ve atletik yapısıyla tasarımcısı Tim Heywood’un çizgisini yansıtması, sahibine özel olarak modifiye edilebilmesi, okyanus aşırı seyahatlerde sunduğu maksimum konfor ve güven olarak sıralayabiliriz. Amels pazarlama direktörü Rose Damen ise yatın başarısını şöyle anlatıyor “Amels 180’in bugüne kadar tasarlanmış en başarılı 55 metre süperyat tasarımı olduğunu düşünüyoruz. 2007’de lanse ettiğimiz modelden bugüne kadar 20 gövdeyi suyla buluşturduk”.

Rose Damen, Lili’nin diğer 20 modelden farkını ise “Lili’nin sahibi, istekleriyle Amels 180 tasarımına yeni fikirler kazandırdı. Üç metre uzayarak 28 metreye ulaşan güneşlenme güvertesi, özel tasarım yüzme havuzu ve 175 metrekare alana kavuşan açık hava yaşam alanları Lili ile seyahat eden herkesi çok mutlu ediyor. Biz de Tim Heywood’un orijinal tasarımına, yat sahibinin isteklerini adapte ederek yepyeni bir süperyatı suyla buluşturmanın heyecanı içindeyiz” diyerek açıklıyor. Mayıs 2016’da kontratı imzalanan ve 14 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak Haziran 2017’de suyla buluşan Lili de tüm bu özellikleriyle sahibinin kalbini kazanmış ve ona özel tasarım kurgusuyla hayallerini gerçekleştirmiş. Devamı Nisan 2018 sayımızda…