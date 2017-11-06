İnovatif hafifliğiyle baş döndürücü VERTIGE

50 metrelik boyuna rağmen çok daha üst düzey megayatların özelliklerini hafif gövdesinde bulunduran Tankoa Yachts’ın ikinci büyük yatı Vertige, Monaco Yacht Show’da yenilikçi yapısıyla göz bebeği oldu. Francesco Paszkowski Design Studio imzasıyla suyla buluşan tekne, yat dünyasındaki tasarım trendlerini göz ardı ederek modern, zamansız ve sofistike bir stilin rotasından gidiyor.

İtalyan yat üreticisi Tankoa Yachts, 2008 yılında kurulduğundan bu yana butik bir anlayışla tasarıma ve üretime devam ediyor. 2015 yılında 69 metrelik Suerte’yi suya indirerek ilk megayat üretimine imza atan tersane, 2017 yılında ikinci megayatı 50 metrelik Vertige’i Cenova’da suya indirerek Fransız müşterisine teslim etti. Eylül ayında düzenlenen Monaco Yacht Show’un da gözdelerinden biri olan Tankoa S501 Vertige’in gövde tasarımı Francesco Paszkowski’ye ait. İç mekânlarında ise Paszkowski, modern ve sıcak bir etki yakalayabilmek için tasarımcı Margherita Casprini ile işbirliği yapmış. Devamı Kasım 2017 sayımızda…