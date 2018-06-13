İtalyan sevgili 60 metrelik SEVEN

Perini Navi’nin 60 metrelik alüminyum ketch’i Seven, Ron Holland’ın gövde tasarımı ve Dante O. Benini Architects & Partners imzalı iç mekân dizaynıyla genlerindeki İtalyan kalitesini ve gücünü yansıtıyor. Tersanenin bugüne kadar ürettiği en büyük yelkenlilerden biri olan Seven, alüminyum gövdesi, 2 bin metrekareyi aşan yelken alanı ve konforlu yaşam alanlarıyla lüks yaşamı denizlere taşıyor.

İtalyan Perini Navi’nin suya indirdiği 62. yat olan Seven, ilk kez Monaco Yacht Show 2017’de tanıtıldı. Alüminyum gövdeli ketch, tersanenin Seahawk ve Perseus 3 isimli aynı serinin üyeleri 60 metrelik yelkenlilerinden sonra gemi mühendisi Ron Holland ile yaptığı üçüncü işbirliğinin sonucu. 60 metre boyunda ve 11,40 metre genişliğinde olan Seven ismini, sahibi İtalyan iş adamı Ennio Dorris’in çok sevdiği yedi torunundan alıyor. Onun için dünyadaki en değerli yedi kişi Seven’da buluşarak yelken açıyor.