Muhteşem kuzeyli PINK GIN

Pink Gin, lüksü ve performansı tek gövdede buluşturan gezi ve yarış yelkenlileri üretimiyle ünlenen Finlandiyalı Baltic Yachts’ın tersanesinde Judel/Vroljik ve Design Unlimited imzalarıyla üretildi. Kuzeyli stilin minimalist çizgilerini 53,90 metrelik gümüş rengi karbon fiber gövdesinde taşıyan bu mega yelkenli, güçlü yelken donanımı ve ilham veren dekorasyonuyla okyanusları keşfetmeye hazır. Yazı Melda Onbaşyan

Finlandiya’daki tersanesinde 40 yılı aşkın süredir üretime devam eden Baltic Yachts, özellikle kişiye özel tasarladığı karbon fiber yelkenli yatlarıyla ünlendi. Peş peşe suya indirdiği Baltic 115 Nikata, Baltic 112 Nilaya, Baltic 130 My Song gibi yelkenlileriyle deneyimli denizcilerin özel isteklerini karşılayan inovatif teknolojileri ve yüksek performanslarıyla açık deniz yarışlarından da, tasarım yarışmalarından da bolca ödül ve kupayla çıktı. Devamı Mayıs 2018 sayımızda..