SEVEN SINS Sanlorenzo’nun en büyüğü

İtalyan yat üreticisi Sanlorenzo’nun La Spezia tersanesinde bugüne kadar ürettiği en büyük yat olan 52 Steel’in ilk gövdesi, Seven Sins ismiyle suya indi. Gövde tasarımı Officina Italiana Design, mühendisliği Sanlorenzo tarafından gerçekleştirilen megayat inovatif çizgisiyle teknoloji ve konforu suda buluşturuyor. Cam tabanlı yüzme havuzu, hidrolik açılan beach club platformları ve 8 metrelik tender garajı tasarımda ilk göze çarpanlar…

Lüks motoryat üreticisi Sanlorenzo bir yıl önce taşındığı La Spezia’daki tersanesinde bugüne kadar 460 Explorer modelinden üç gövdeyi Mayıs ayında teslim etti, üç gövdenin üretimi ise hâlâ devam ediyor. 64 metrelik yeni bir megayat 2018’de teslim edilmek üzere hazırlanıyor. 52 Steel modelinin ilk gövdesi Ocak ayında suya indi, ikinci gövde ise tamamlanmak üzere. Tersanenin son bir yıl içindeki üretim kapasitesine bakınca Sanlorenzo’nun dünya lüks yat üreticileri listesinin zirvelerinde olduğunu görüyoruz. Markanın Belçikalı sahibine teslim ettiği ve tersanenin bugüne dek ürettiği en büyük yat olan 52 metrelik 52 Steel markanın zirvedeki yerini kanıtlar nitelikte. Türkiye’de Trio Deniz tarafından temsil edilen Sanlorenzo, 52 Steel’de DNA’sını oluşturan inovatif teknoloji anlayışı ve zamansız tasarım çizgisini yeniden suyla buluşturuyor. Seven Sins ismiyle suya inen beş güverteli megayat, Officina Italiana Design’ın imzasını taşıyor. Çelik gövdesi, alüminyum üst yapısı, 52 metrelik uzunluğu ve 9,30 metrelik genişliği, sade ve zarif çizgileri, dengeli hacmiyle İtalyan tasarım genlerini ortaya koyuyor. Devamı Ağustos 2017 sayımızda.