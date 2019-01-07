SOLO Lükse 72 metrelik modern yorum

İtalyan tasarım kalitesini her modelinde ortaya koyan Tankoa Yachts’ın Cenova’daki tersanesinde bugüne kadar ürettiği en büyük yat olan Solo, dünya lansmanını Monaco Yacht Show 2018’de yaptı. Francesco Paszkowski’nin tasarladığı Solo, 2015’te suyla buluşan 69 metrelik kız kardeşi Suerte’nin teknolojik evrim geçirmiş, daha modern, sessiz ve hızlı versiyonu.

Yazı: Melda Onbasyan, Fotoğraflar TANKOA YACHTS ARŞİVİ

İtalyan yat üreticisi Tankoa Yachts, 2008 yılında kurulduğundan bu yana butik bir anlayışla tasarım ve üretimine devam ediyor. 2015 yılında 69 metrelik Suerte’yi suya indirerek ilk megayat üretimine imza atan tersane, 2017 yılında ikinci megayatı 50 metrelik Vertige’i Fransız müşterisine teslim etti. 2018’de ise şimdiye dek en ürettiği en büyük yat olan 72 metrelik Solo’yu suya indirdi. Kız kardeşleri gibi Solo’ya da tasarımcı Francesco Paszkowski hayat verdi. Gemi mühendisliğinde Studio Ruggiero ile işbirliği yapan tasarımcı, iç mekânlarda ise Margherita Casprini ile güçlerini birleştirerek tekne sahibinin hayalindeki teknolojik olarak üstün, açık hava ve denizin keyfini maksimuma taşıyan, konfor ihtiyacını modern ve sıcak bir kurguda karşılayabilecek yatı gerçeğe dönüştürdü. Devamı Ocak 2019 sayımızda…