Türkiye’nin en büyük yatı GO 77 m

Monaco Yacht Show 2018’in en dikkat çekici güzellerinden biri 77 metrelik GO oldu. GO, Turquoise Yachts’ın Pendik’teki tersanesinde bugüne kadar ürettiği en büyük yat. Londralı tasarım ofisi H2 Yacht Design imzalı GO, akıcı ve yalın çizgilere sahip turkuaz gövdesi, lüks yaşam stilini çağdaş bir dokunuşla yansıtan iç mekânlarında konfor ve güven hislerini sunarken, yüksek performansıyla da çıtayı yükseklere taşıyor.

1997’de kurulan eski adıyla Proteksan Turkuaz, bugünkü adıyla Turquoise Yachts Pendik’teki tersanesinden dünyaya açılıyor. Bugüne kadar 40-70 metre arasında 20’den fazla megayatı suyla buluşturan tersane Amerika, İngiltere, Rusya ve Avrupalı müşterileri için özel üretim yapıyor. Haziran ayında suyla buluşturduğu GO ise 77 metrelik boyuyla Turquoise Yachts’ın amiral gemisi ve gurur kaynağı olarak Monaco Yacht Show’da dünya prömiyerini yaptı. GO, aynı zamanda tersanenin yıllar içindeki teknolojik evrimini ve kazandığı ustalığı da ortaya koyuyor. Beş güverteli, çelik gövde ve alüminyum üst yapı ile inşa edilen yat, 2012’de suyla buluşan 64 metrelik bol ödüllü kız kardeşi Vicky’nin genlerinden aldığı mirası sürdürüyor. Vicky’ye göre daha uzun ve geniş olmasına rağmen, daha akıcı ve zarif bir tasarım diline sahip gövdesi ve daha gelişmiş bir teknolojiyle evrim geçiriyor. Devamı Kasım 2018 sayımızda…