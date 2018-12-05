Uçan Hollandalı IRISHA

Heesen Yachts’ın Monaco Yacht Show 2018’de dünya lansmanını yaptığı 51 metrelik yeni güzeli Irisha, İngiliz tasarım ofisi Harrison Eidsgaard imzalı tasarımıyla agresif bir görünüme sahip. Avrupa’da bugüne kadar üretilmiş en geniş kıvrımlı cam cephe ile giyinen kokpiti ise yatın en ikonik özelliği. 26 knot’lık hıza ulaşan üç güverteli, full alüminyum, yarı deplasman yat, Heesen’in inovatif DNA’sını sürdürüyor. Yazı: Melda Onbasyan

Kırk yıldır 35 metre üzeri yüksek performanslı süper yatlar üreten Hollandalı Heesen Yachts’ın yeni güzeli Irisha geniş cam cepheleri, yükseltilmiş ikonik kokpiti ve 26 knot’lık performansıyla filonun en gözde tasarımlarından biri oldu. “Biz sadece yat değil, aynı zamanda hayal üretiyoruz” diyen Heesen Yachts tamamen sahibine özel tasarladığı Irisha için İngiliz tasarım ofisi Harrison Eidsgaard ile işbirliği yapmış. Sahibinin “agresif ve dinamik bir süperyat” isteğiyle radikal bir profile kavuşan Irisha’nın gövde ve iç tasarımı, yarattığı sıra dışı yatlarla ünlenen Ben Harrison ve Peder Eidsgaard’ın kurduğu Harisson Eidsgaard tasarım ofisi imzalı.

Üç güverteli, 500 GT altında yarı deplasman full alüminyum gövdesi sayesinde 26 knotlık hıza ulaşan Irisha iç tasarımıyla da lüks, konfor ve güvenlik hissini zirveye taşıyor. Çift kıvrımlı güçlendirilmiş cam cephesiyle bir F16 jetini anımsatan kokpiti, kar beyazı üst yapısı, gece mavisi ana güvertesi ve metalik Pasifik mavi gövdesiyle denizde dikkat çekici bir görünüme kavuşuyor. Güneş ışığında denizin rengine de bağlı olarak metalik maviden, koyu yeşil zeytin tonlarına uzanan bir renk skalasıyla giyiniyor. Devamı Aralık 2018 sayımızda…