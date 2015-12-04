Yeni dünyanın kâşifi YERSIN

İnsanın keşif tutkusu durulmazken, şimdilerde bu tutku explorer yatlarda kendini gösteriyor. Piriou’nun ürettiği 76,60 metrelik Yersin, sahibi François Fiat’ın hayallerini süslerken, ismini taşıdığı Dr. Alexandre Yersin’in de “Hareket içermeyen hayat yaşanmış sayılmaz” sözüne yaraşır bir duruş sergiliyor…

Yazı ESRA MAKARA, esramakara@gmail.com, Fotoğraflar YAN LERVAL, THIERRY AMELLER

Keşif tutkusu 21. yüzyıl teknolojisiyle harmanlanarak dünyaya farklı bir macera anlayışı sunuyor. Kutuplardan en sıcak iklimlere, dünyanın her köşesine konfor ve güven içerisinde seyredebilmek artık mümkün. Fransız tersane Piriou’nun ürettiği Yersin, beş yıl süren bir araştırma ve üretim sürecinin bir sonucu… Mühendislik departmanı ile tersanenin 18 aylık yoğun çalışmasının ardından 36 ay süren üretim aşaması start alırken hedef tam da şu şekildeydi: Günümüz teknolojisini 1950’lerin seyir teknesi zarafetiyle birleştirmek. Yersin, 1965’ten bu yana balıkçı gemileri, tugboat, askeri ve ticari gemiler konusunda uzmanlaşan tersanenin ilk özel yatı… Tersane önümüzdeki yıllarda Support serisiyle 40, 53 ve 63 metrelik yatları suya indirmeyi planlarken, 95 metre uzunluğunda yeni bir explorer yat üretme hazırlığında. Devamı Aralık 2015 sayımızda…