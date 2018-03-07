Zamansız tasarımlı İtalyan GIBSY

Showboats Design Awards ve World Superyacht Design Awards’ta “En iyi mühendislik” ve “En iyi yarı deplasman yat” ödüllerinin sahibi 35 metrelik Gipsy, İtalyan yat üreticisi Otam Yachts yapımı. Ralli otomobilleri koleksiyoneri sanayici bir iş adamı için Tommaso Spadolini tarafından tasarlanan Gipsy hız, dinamizm ve konfor standartlarında çıtayı yükseklere taşıyor.

Otam Yachts’ın Cenova’daki tersanesinde üretilen 35 metrelik Gipsy, sektörde 60 yılı aşkın motoryat tecrübesine sahip markanın en yeni üyesi. Tersane, 2015’te suya indirdiği 25 metrelik, dört adet MTU motorla donatılan Mr. Brown isimli powerboat’la 54 knot’lık hız rekorunu kırmıştı. Şimdi ise Otam adıyla özdeşleşmiş performans; zarif çizgiler, kalitesini her detayda açığa çıkaran tasarım kurgusu ve üstün teknik detaylar ile bir araya gelerek kusursuz bir süperyata hayat verdi.

Deneyimli bir denizci olan İtalyan sahibinin istekleri doğrultusunda, Amerika ve Karayip seyahatlerinde kıyıya olabildiğince yanaşabilmek için 2,20 metrelik su çekimi kriteriyle özel olarak tasarlanan 35,30 metre boyunda ve 7,80 metre enindeki Gipsy, Otam Yachts için birçok ilki de barındırıyor. Devamı Mart 2018 sayımızda.