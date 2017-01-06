105 Hardtop Numarine’in yeni amiral gemisi

Yat üretiminde Türkiye’nin gurur kaynaklarından biri olan Numarine bugüne kadar inşa ettiği en büyük model, 105 HT ile karşımızda. Üç hafta arayla iki gövdesi birden suya indirilen 32 metrelik 105 HT’nin tasarımcısı Can Yalman otomotiv sektöründen ilham alıp hareketin zarafetini yakalamaya çalışarak lüks, güç ve hızı tasarıma yansıtıp bir süperyat ortaya çıkardıklarını söylüyor.

Yazı EYÜP ÖZEL, Fotoğraflar KEREM SANLIMAN

Rusya’dan İspanya’ya, Tunus’tan Tayland’a, Amerika’dan Kanada’ya kadar geniş temsilcilik ağıyla dünyanın dört bir yanına tekne ihraç eden Numarine, 15 yıllık tecrübesini yepyeni bir yatla taçlandırdı. Türkiye pazarında Karina Yatçılık tarafından temsil edilen başarılı üreticinin yeni amiral gemisi Hardtop serisinde yer alan 32 metrelik 105 HT oldu.

2016’yı yoğun bir şekilde geçiren tersanede şu an üretim bandı tamamen dolu. 60 HT suya indirilip Avustralya’ya gönderilirken, Explorer serisindeki 32 XP’nin Nisan’da sahibine teslim edilmesi planlanıyor. Aynı serideki 24 XP’den de iki sipariş alan tersane, teknelerin üretimine başladığını duyurdu.

Tersanenin şimdiye kadar suya indirdiği en büyük yat olan 105 HT de diğer spor yatlar gibi yine vakum infüzyon yöntemiyle kompozitten üretildi. Yatın tasarım ve mühendisliğinde yine Can Yalman ile Umberto Tagliavini’nin imzası bulunuyor.

İlk gövdesi Ağustos 2016’da tamamlandıktan sadece üç hafta sonra ikincisi de suyla buluşan teknelerden ilki Türk sahibine teslim edildi. İkincisi ise Hong Kong’da yaşayan Dubaili bir iş adamı için yakında Uzakdoğu’ya doğru yola çıkacak. Devamı Ocak 2016 sayımızda…