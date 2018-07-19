Akdenizli explorer NUMARINE 26XP

Türk üretici Numarine’in “Explorer” serisinin yeni modeli 26XP’nin ikinci gövdesi de tamamlandı. Explorer tasarımının verdiği yüksek hacimlerin akıllıca kullanıldığı 26 metrelik yat, kendinden büyük teknelerin yaşam alanlarını sunuyor. Akdeniz genleri taşıyan; kıç ve ön güverteyle birlikte flybridge’indeki geniş açık alanları göz dolduran yat, isteğe göre kayıcı ya da deplasman gövdeyle iki versiyonda sunuluyor. Yazı EYÜP ÖZEL, Fotoğraflar KEREM SANLIMAN

Son dönemde yepyeni explorer yat tasarımlarını sık görmeye başladık. Bu alanda ülkemizde en çok ses getiren tersane ise Numarine oldu. Normalde performansı yüksek planing motoryatlarıyla tanıdığımız marka, 26, 32 ve 45 metrelik modellerden oluşan Explorer serisini yaratmış, serinin ilk teknesi 32XP’yi de Haziran 2017’de sahibine teslim etmişti. Tekne yerli ve yabancı pazarda çok beğenilmiş ve adından bir hayli söz ettirerek büyük bir başarı yakalamıştı.

Serinin en ufak teknesi 26XP’nin bir numaralı gövdesi ise bu yıl şubatta sahibine teslim edildi ve Tuzla’daki Boat Show Eurasia’da ilk kez sergilendi. Bu ay kapağımıza taşıdığımız ikinci gövde de Haziran 2018 başında tamamlandı. Şimdi 32XP ile birlikte bu teknenin Eylül’de Cannes Yachting Festival’de dünya prömiyeri yapılacak. Devamı Temmuz 2018 sayımızda…