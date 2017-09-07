Denizlerin yeni kâşifi NUMARINE 32XP

Yüksek performanslı lüks motoryatlarıyla adını tüm dünyaya duyuran Numarine, 25 metre ile 40 metre arasında üç modelden oluşan Explorer serisinin 32,50 metrelik ilk teknesiyle karşımızda. Tersanenin ilk çelik gövdeli yatı olan dört güverteli 32XP, sahip olduğu olağanüstü hacimle 50 metrelik megayat konforunda…

Türk üretici Numarine’i bugüne kadar inşa ettiği planing motoryatlar ile tanıyorduk. Tersane geçen sene yepyeni bir Explorer serisine başladığını açıklamış, 25 metre ile 40 metre arasında üç modelden oluşan XP serisinin 32,50 metrelik ilk teknesinin de Haziran 2016’da alıcı bulduğunu ve inşasına başlandığını duyurmuştu. Aradan geçen bir senede üretimi tamamlayan tersane ilk explorer yatını Haziran 2017’de sahibine teslim etti. 19 Haziran’da da İstanbul Boğazı’nda, Les Ottomans Hotel’de düzenlenen özel bir davetle ilk lansmanı yaptı.

Satış ve pazarlamada Türkiye’de Karina Yatçılık tarafından temsil edilen Numarine; Asya’dan Avrupa’ya, Amerika’dan Avustralya’ya kadar dünyanın dört bir yerinde, onlarca ülkede temsilci ağına sahip. İki numaralı 32XP de geçen ay Amerika’dan alıcı buldu ve 2018 ortasında sahibine teslim edilecek. Serinin küçük modeli 24 XP’den iki gövdenin birden üretimine devam edildiğini de duyuran tersane, tekneleri sene sonunda sahiplerine teslim etmeyi planlıyor.

Çelik gövdeli, kompozit üst binalı 32XP, markanın diğer planing modellerinin de tasarımcısı olan Can Yalman’ın imzasını taşıyor. Genişliği 8 metre olan explorer, altı kamarasında 12 konuk ağırlıyor. Dört güverteli yatın beş mürettebat için de toplam üç kamarası bulunuyor. 220 ton ağırlığındaki yat, iki adet 715 beygirlik CAT C18 motora sahip ve uzun seyirler için donatılmış. Seyir hızı 12, en yüksek hızı 14 knot olan explorer, 9 knot’lık ekonomik hız ile 3 bin deniz mili yol katedebiliyor.

İstanbul’daki lansmanın ardından Türk sahibinin güneye indirdiği tekneyi görüp, test seyrine çıkmak için Marmaris Orhaniye Marina’ya gittik. Devamı Eylül 2017 sayımızda…