Dikkat Yüksek Tork! YUKA 36

Ürettiği tekneler yurtiçi ve yurtdışında büyük ilgi gören Yuka Yat’ın sahibi Kerem Tuncer’in sekizinci tasarımı Yuka 36, diğer modeller gibi klasik ve performanslı bir tekne. 12 metre boyunda 4 metre genişliğindeki tekne 260 beygirlik kuyruklu tek makineyle 38 knot sürate erişebiliyor. Tuncer, teknenin sahibi Jeffi Medina’nın İstanbul’da arabasından çok teknesini kullandığını söylüyor. Yazı: Kıvanç Özdal

Bu sene 10. yaşını kutlayan Yuka Yat, geçen bu süre içinde ortalama yılda 10 ila 15 tekne üretti. Bunların 28’i C sınıfı Offshore yarış teknesiydi. Powerboat Offshore C-Class’ta altı kez Dünya Şampiyonu olan Kerem Tuncer ürettiği yarış teknelerinin Katar, Finlandiya ve Norveç’teki yarış ekipleri tarafından tercih edilmesinin haklı gururunu yaşıyor. Tuncer’in yurtdışına sattığı modeller sadece yarış tekneleriyle sınırlı değil. Aynı zamanda klasik görünümlü yüksek performanlı gezi tekneleri de yine yurtdışındaki denizseverlerin beğenisini topluyor. Kerem Tuncer, Yuka Classic modelinden 60 tane ürettiklerini ve Serdar Bilgili, Sevan Bıçakçı, Faik Somer gibi denizi çok iyi tanıyan birkaç ismin aldığı tekneler dışında tamamını yabancı müşterilere sattıklarını söylüyor. Tuncer sekizinci modelleri Yuka 36’nın da aynı başarıyı göstermesini bekliyor.

Devamı Mart 2017 sayımızda…