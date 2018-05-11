Her mevsimin teknesi NC 33

Jeanneau’un NC ailesinin yeni üyesi NC 33’te yaşam alanlarının konforu, ince düşünülen detaylarla bir hayli artırılmış. 10,50 metrelik motoryat seriye birçok yenilik de getiriyor.

Fransız Jeanneau’nun inboard tekneleri arasında Türkiye sularında en çok tercih edilen seri, NC oldu. Markanın, ilkini 2010’da piyasaya sürdüğü “New Concept” anlamına gelen “NC” harflerinin verildiği serinin ilk teknesi 11,15 metrelik NC 11; ilk olarak Aralık 2010’da Paris Boat Show’da tanıtıldı. Tekne ertesi yıl Avrupa’da yılın yatı seçildi. Bugüne kadar 400’e yakın üretilen NC 11, Türkiye’de de serinin en çok satan modeli oldu. Bir sene sonra seriye 9,43 metrelik NC 9 katılırken, 13,93 metrelik amiral gemisi NC 14 Aralık 2012’de Paris Boat Show’da lanse edildi. Serinin en yeni modeli NC 33 ise ilk kez Eylül 2017’de Cannes Yachting Festival’de lanse edildi. Türkiye prömiyeri Şubat 2018’de CNR Avrasya Boat Show’da yapıldı. Ülkemize gelen ilk tekne hemen alıcısını bulurken markanın Türkiye temsilcisi Trio Deniz modelden üç sipariş birden aldı. Seride 9 ile 11 arasına giren ve sunduğu birçok yenilikle diğer modellerden ayrışan motoryatı Pendik-Adalar arasında, dergimizin Yayın Yönetmeni Eyüp Özel test etti. Devamı Mayıs 2018 sayımızda…