Hızın eğlenceli hâli SACS STRIDER 13

İtalyan RIB üreticisi Sacs, en çok tutulan modellerinden 13,35 metrelik Strider 13’ü kelimenin tam manasıyla eğlence için yaratmış. Konforlu kamarasında iki kişinin konaklayabildiği RIB, 16 kişi taşıma kapasitesiyle parti teknesine dönüşebiliyor. Kalabalık grupları ağırlayan, aynı anda üç farklı alanda güneşlenme imkânı sunan Strier 13, ulaştığı 44 knot’lık hızla da adrenalin tutkunlarına göz kırpıyor. Yazı EYÜP ÖZEL eozel@doganburda.com, Test fotoğrafları PINAR GEDİKÖZER

Sert tabanlı şişme bot (RIB-Rigid Inflatable Boat) pazarındaki büyüme göz alıcı bir şekilde devam ediyor. Her geçen yıl daha büyük boylarda, daha güçlü makinelerin kullanıldığı, lüks donanımların artırıldığı RIB’ler suya indiriliyor. Büyük yatlara tender olarak hizmet veren bu tekneler artık öyle donatılıyor ki günübirlik kullanım dışında konforlu birer hafta sonu teknesi olarak anılıyorlar. Ülkemiz sularında da sayıları her geçen gün artan bu lüks RIB’lerin en ünlülerinden birisi de şüphesiz İtalyan Sacs markası.

1989’da, “İtalya tasarım üssü” olan Milano’da kurulan Sacs, zarif İtalyan dokunuşuyla RIB pazarındaki bu büyümeye katkı sağlamaya devam ediyor. 7,50 metreden başlayıp 20 metreye çıkan modellere sahip firmanın ünlü tasarımcı Christian Grande imzalı RIB’leri dünyanın tüm sularında yüzüyor. En çok tutulan modellerinden birisi de 43 feet’lik Strider 13. Markanın Türkiye distribütörü Trio Deniz tarafından Şubat ayında CNR Avrasya Boat Show’da ilk kez sergilenen lüks RIB ile Pendik-Adalar arasında test seyrine çıktık. Devamı Mayıs 2019 sayımızda…