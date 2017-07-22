Hızlı ve Eğlenceli SeaRay 280 SLX

Amerikalı Sea Ray’in, yüksek performanslı spor tekne serisi SLX, 2016 başında yenilenmişti. Su sporları ve gezi teknesi karışımı lüks tekneleri barındıran seriye eklenen dört yeni modelden biri olan 8,69 metrelik 280 SLX, performansı kadar lüks donanımıyla da dikkat çekiyor. 15 kişiye konforlu bir oturma alanı sunan bowrider tasarımlı tekne, parti için çok fazla alana sahip…

Sekiz farklı seride, 6 metreden 20 metreye kadar 50’ye yakın modeli bulunan Sea Ray’in SLX serisi dokuz teknede oluşuyor. Seriye geçen sene 230, 250 ve 310 ile birlikte 280 SLX de katıldı. Selefi 270 SLX’e kıyasla kokpit alanı yüzde 17 büyüyen 280 SLX bowrider tasarımıyla 15 kişiye kadar konforlu bir oturma alanı sunuyor. Donanımları arasında hidrolik yüzme platformu, hidrolik rollbar’lı bimini, güçlü ses sitemi, su sporları kulesi, deri kaplı koltuklar ve kapalı tuvalet kabini bulunan 280 SLX, lüks bir tekne olarak karşımıza çıkıyor.

Kayak ve wakeboard gibi su sporlarına uygun olduğu gibi iyi bir gezi teknesi de olan 280 SLX, Türkiye’de ilk kez Şubat 2017’de Avrasya Boat Show’da sergilendi. Fuarın ardından denize indirilen tekneyle Tuzla’da test seyrine çıktık. Devamı Temmuz 2017 sayımızda…