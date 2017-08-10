Kusursuz stilin yeni yorumu SUNSEEKER 68 SY MKII

İngiltere’nin en büyük yat üreticisi Sunseeker, Ocak 2017’de düzenlenen London Boat Show’da yenilenen Sunseeker 68 SY MKII’nin dünya prömiyerini yapmıştı. Markanın spor yatlar serisinde yer alan modelin en çarpıcı özellikleri; yenilenen gövdesi, daha çağdaş çizgilere sahip tasarımı, alabildiğine gün ışığını değerlendirmesi ve performansı.

Sunseeker tasarımlarında bir klasik haline gelen yenilikçilik, Sunseeker 68 SY MKII’de dış tasarımda ve iç ayrıntılarda göze çarpıyor. Zarafet ve performans, bir motoryatta kuşkusuz ustalıkla bir araya getirilmesi gereken ikili ve bu nedenle bu uyumu elde etmek için de uzmanlık gerekiyor. 1960’lardan bu yana üretim yapan Sunseeker bu uzmanlığa ve vizyona sahip üretici firmalardan biri.

Zarif olduğu kadar güçlü de olan bu modelin aerodinamik biçimi teknede stil, lüks ve konfor kadar seyir konusunda da iddianın göstergesi. Aslında motoryat tutkunları bu modeli iyi tanıyor. İlk defa 2013’te suya indirilen 68 Sport Yacht, o zaman da hayli ses getirmiş ve merak uyandırmıştı. 2017’de yenilenmiş versiyonu da aynı oranda dikkatleri çekti.

Spor teknenin şık dış çizgilerinin çağdaş ve dinamik görünümün sebebi, yeni gövde camı. Böylelikle sportif kimliği ve özgün stili daha ilk bakışta vurgulanıyor. Ama bu yeni özelliğin sadece estetik amaçlı eklendiği sanılmamalı; camlar sayesinde alt güverte alanlarına daha fazla doğal ışığın girmesi sağlanmış oluyor. Devamı Ağustos 2017 sayısında…