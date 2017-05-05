Lüksün spor hâli Sea Ray L590

Kökleri 19. yüzyıla dayanan, tekne ve deniz motorları konusunda efsane bir grup olan ABD’li Brunswick’in bünyesinde faaliyet gösteren Sea Ray’in en yeni teknelerinden birisi olan L590 Eylül 2016’daki Cannes Yachting Festival’de yapılan Avrupa prömiyerinin ardından Şubat 2017’deki Avrasya Boat Show’da ilk kez Türkiye’de tanıtıldı. Bu fuar aynı zamanda teknenin Avrupa’daki ilk kara fuarı oldu.

Sekiz farklı seride, 6 metreden 20 metreye kadar 50’ye yakın modeli bulunan Sea Ray’in 2014’te geliştirdiği, büyük yatlardan oluşan yeni serisi “L Class”ta üç model bulunuyor: 550, 590 ve 650. Ayrıca hepsinin flybridge’li versiyonu var. Serinin en yeni teknesi olan L590’ın Avrupa’ya gelen ilk gövdesi Türkiye’de alıcı bulunca, bir numaralı tekne Cannes’daki lansmanın ardından ülkemizde sahibine teslim edildi. Şubat fuarının ardından denize indirilen tekneyle Tuzla açıklarında test seyrine çıktık.

DIŞARIDA HAYAT VAR!

17,93 metre boya, 4,87 metre genişliğe sahip üç kamaralı L590, sportif çizgileriyle öne çıkıyor. Geniş camları, aydınlık kamaralarına ek olarak açılır sunroof’u ile de open bir tekne havasına sahip. 550 kilogram kaldırma kapasiteli hidrolik yüzme platformundan tekneye biniyoruz. Su seviyesinin altına inen ve servis botunu alabilen tik kaplı platformdan havuzluğa ise iskele taraftan geçiliyor. Havuzlukta sancak taraf, önünde ayarlanabilir üçgen yemek masasının olduğu L şeklinde büyük bir koltuğa ayrılmış. Bu koltuk yüzünden sancak yan yürüme yoluna direkt geçiş engellenmiş ama koltuğa basarak rahatça geçmek de zor değil. İskele yanda konumlandırılan wet-bar sayesinde içerideki mutfağa gitmeye gerek kalmadan havuzlukta servis yapılabiliyor. Devamı Mayıs 2017 sayımızda…