NAVETTA 48 AĞUSTOS’TA TÜRKİYE’DE

Navetta 48, Absolute Yachts’ın 21,60-15,10 metrelik dört modele sahip Navetta serisinin en küçüğü. Genişliği 4,65 metre olan tekne, 14 kişi taşıma kapasiteli. Alt güvertesinde üç kamara bulunuyor. Ana kamara tüm genişlikten yararlanacak şekilde başaltında konumlanıyor. İskelede VIP kamara bulunuyor. Estetik camların yanı sıra ikisinde de tuvalet masaları dikkat çekiyor çünkü bu boylarda çok rastlanan özellik değil. Absolute’un diğer tekneleri gibi 48’in de kıç aynalığında kaptan kamarası mevcut.

Navetta 48, standart iki adet 435 beygirlik Volvo IPS 600 motorla güçlendirilmiş. Yakıt kapasitesi 1800 litre. 1500 devirde 7,3 knot hız yapıyor. Bu hızda saatte 20 litre yakıt harcıyor. 3 bin 500 devirde seyir hızı olan 26 knot’a çıkıyor ve sarfiyatı 145 litre olarak ölçülüyor. 3 bin 630 devirde giderken hız 27,6 knot’a ulaşıyor. Bu hızda yakıt sarfiyatı saatte 170 litre.

Havuzluk, baş ve flybridge olmak üzere teknede üç farklı dış yaşam mahalli var. Tik kaplı yüzme platformu teknenin 4,65 metrelik genişliğini kaplıyor. Havuzluğa sancaktan ve iskeleden üçer basamakla ulaşılıyor. Flybridge havuzluğun sonuna kadar uzatılmış.

48’in fly’ında, diğer Navetta’lardan farklı, konsol başta değil. Biraz geride konumlandırılmış; önüne güneşlenme minderleri yerleştirilmiş ve birlikte konsolu çevrelemişler gibi sancağa ve iskeleye de minderler eklenmiş. Ayrıca konsolun önünde serpintiyi önlemek amaçlı yükseltilebilen cam bulunuyor. Fly dört farklı seçenek sunuluyor: Hard-top tavanlı, biminili, roll-bar’lı, bimini ve roll-bar’lı.

360 derece camlarla çevrelenen ana güverteye sürgülü cam kapıdan giriliyor. Sancağa evde kullanılacak büyüklükte bir buzdolabı yerleştirilmiş. İskelede kuzine ve kontrol paneli sancakta yer alıyor. Merkezde oturma alanları planlanmış.

Navetta 48’in ikinci gövdesi bugünlerde üretim bandında, temmuz sonunda Amerika yolcusuydu. Üçüncü gövde ise ağustosta Türkiye’ye geliyor. ☸