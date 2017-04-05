Ödülü Hak Ediyor ABSOLUTE 50 FLY

Avrupa’da yılın en iyi motoryatı ödülünü alan Absolute 50 Fly, boyuna göre büyük flybridge’i, korunaklı havuzluğu, ayrı bir yaşam alanı sunan ön güverte yerleşimi, geniş kamaraları, büyük pencereleri, aydınlık mekânları, akıllı yerleşimi ve detaylara gösterdiği özen ile bu ödülü hak ettiğini kanıtlıyor. Yazı Eyüp Özel, Fotoğraflar Onur Çakmak

İtalyan tersane Absolute Yachts’ın Ocak 2017’de Boot Düsseldorf’ta açıklanan “European Powerboat of the Year” ödüllerinde 50 feet üzeri en iyi motoryat seçilen teknesi Absolute 50 Fly, markanın 12 metre ile 22 metre arasında değişen toplam dokuz modelden oluşan Flybridge serisinin en yeni üyesi. 15,20 metrelik motoryat, küçük detayları işlevsel hale getirerek kendinden büyük teknelerde görebildiğimiz çözümleri ve konseptleri bir arada sunuyor.

Üç ayrı dış mekânda geniş dinlenme ve güneşlenme alanları bulunan, ferah ve aydınlık üç kamarasıyla altı kişinin konaklamasına imkân tanıyan, ayrıca kaptan için de son derece konforlu bir kamaraya sahip olan Absolute 50 Fly’da sürgülü kapılar, ovalleştirilmiş mobilya köşeleri, kot farkı olmayan zeminler ev konforunu denize taşıyor. Volvo IPS 600 motorları iyi bir performans, düşük yakıt tüketimi ve keyifli bir seyir sunan motoryat Avrupa’daki lansmanının ardından Şubat ayında İstanbul’da CNR Avrasya Boat Show’da sergilendi. Türk yatseverlerin de yoğun ilgi gösterdiği yat ile fuardan sonra Tuzla’da test seyrine çıktık. Devamı Nisan 2017 sayımızda…