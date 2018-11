P35 Sosyal, ferah ve konforlu

5,50 metrelik havuzluk genişliği, ev standartlarındaki 2,45 metrelik tavan yüksekliği ve her santimetrekareyi değerlendirmek üzerine kurgulanan dekorasyonuyla İzmirli Atak Yachts’ın Temmuz 2018’de suya inen ilk motoryatı P35’teyiz…

İzmirli Atak Yachts’ın ilk göz ağrısı P35’in tasarımı markanın kurucusu Can Atak’a ait. Mühendisliğini OEK Marine’in üstlendiği 10,60 metrelik yatın üretimi Marin Craft’ın kurucusu ve Dinamar Marine’in sahibi Doğan Yalaz’ın ekibi tarafından yapılmış. Yüksek lisansını Milona’da Scuola Politecnica di Design’ın Endüstriyel Tasarım Bölümü’nde tamamlayan, adını daha önce GCG Marine’in inşa ettiği Seven Seas Legend 54 ile duyduğumuz Can Atak, P35’i şöyle anlatıyor: “Bu teknede herkes hayalini yaşayabilir. Açılabilir bordalar ve baş taraftaki geniş sosyalleşme alanı sayesinde dış mekânda 20 kişilik parti verilebilir. Bu boy bir teknede standartlara göre oldukça fazla sayılabilecek 2,45 metrelik tavan yüksekliği ise iç mekâna mahremiyeti önemseyenlerin seveceği türde bir ferahlık katıyor.”