PİSTLERDEN DENİZLERE Enerjisini otomobillerden alan 10 TEKNE

Büyük markaların ana sektörleri dışında, kendi çizgilerini yansıtan farklı ürünleri tasarlayıp hedef kitleleriyle farklı sektörlerde buluşması son yıllarda sıkça karşılaştığımız bir durum. Marka ve kitleler arasındaki bağı güçlendiren bu trendin en başarılı örneklerine ise otomotiv sektöründe rastlanıyor. İşte otomobil üreticilerinin efsanevi modellerinden ilham alarak karadaki iddialarını su üstüne taşıdıkları, en az otomobiller kadar hızlı ve sağlam, denizlere uyarlanmış en başarılı 10 tekne tasarımı…

Yatların özellikleri ve teknik ayrıntıları Ocak 2017 sayımızda.

JAGUAR CONCEPT SPEEDBOAT

PORSCHE GTT 115

LEXUS V8

SKODA VISIONSEA

BUGATTI NINIETTE 66

RIVA FERRARI 32

ASTON MARTIN AM37

PORSCHE FEARLESS 28

MERCEDES ARROW 460 GRANTURISMO

ROLLS ROYCE CRYSTAL BLUE