PİSTLERDEN DENİZLERE Enerjisini otomobillerden alan 10 TEKNE

Büyük markaların ana sektörleri dışında, kendi çizgilerini yansıtan farklı ürünleri tasarlayıp hedef kitleleriyle farklı sektörlerde buluşması son yıllarda sıkça karşılaştığımız bir durum. Marka ve kitleler arasındaki bağı güçlendiren bu trendin en başarılı örneklerine ise otomotiv sektöründe rastlanıyor. İşte otomobil üreticilerinin efsanevi modellerinden ilham alarak karadaki iddialarını su üstüne taşıdıkları, en az otomobiller kadar hızlı ve sağlam, denizlere uyarlanmış en başarılı 10 tekne tasarımı…
Yatların özellikleri ve teknik ayrıntıları Ocak 2017 sayımızda.
JAGUAR CONCEPT SPEEDBOAT
PORSCHE GTT 115
LEXUS V8
SKODA VISIONSEA
BUGATTI NINIETTE 66
RIVA FERRARI 32
ASTON MARTIN AM37
PORSCHE FEARLESS 28
MERCEDES ARROW 460 GRANTURISMO
ROLLS ROYCE CRYSTAL BLUE