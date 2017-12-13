PRESTIGE 460 Lüks, konfor ve yüksek performans

Yerini aldığı bir önceki modelden daha kullanışlı bir flybridge, geniş kokpit, ön güverte, iki büyük kamara ve iki ayrı banyo ile konuklarına konforlu yaşam alanları sunan Prestige 460; 14 metrelik bir motoryattan fazlasını vadediyor. IPS motorlarla donatılan yeni model 31 knot’lık performansıyla da göz dolduruyor. Test EYÜP ÖZEL, Test fotoğrafları SEDA AÇIKOĞLU

Bu yıl 60. yaşını kutlayan Fransız Jeanneau bünyesinde doğan Prestige markasının geçmişi 1957’de Henri Jeanneau’nun ürettiği ilk sürat teknesine kadar uzanıyor. Prestige ismiyle 41 feet’lik ilk model ise 1989’da suya indiriliyor. 2000’lerin başında artık başlı başına bir marka halini alan Prestige, kendi ismiyle anılmaya başlıyor. Bugün; Coupe, Flybridge ve Yacht serisinde en küçüğü 12,64 metre ile en büyüğü 22,58 metre arasında değişen 15 farklı motoryat modeline sahip büyük bir marka… Firmanın en yeni teknelerinden 460 ise en revaçta modellerinden biri olan 450’nin yerini aldı. Dünya prömiyeri Şubat 2017’de Miami Boat Show’da, Avrupa lansmanı Eylül 2017’de Cannes Yachting Festival’de yapılan flybridge’li yeni model selefinden çok daha donanımlı ve konforlu. Garroni Design tarafından tasarlanan ve mühendisliği JP Consepts’e ait iki kamaralı motoryat, kendisinden büyük Yacht sınıfındaki modeller 630 ve 680’nin DNA’sını taşıyor. Avrupa’daki lansmanının ardından Ekim başında, yeni Türkiye temsilcisi Trio Deniz tarafından, Boat Show Eurasia’da sergilenen tekne ile fuarın ardından test seyrine çıktık. Devamı Aralık 2017 sayımızda.