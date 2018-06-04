Sanlorenzo SX 88 – Motoryat tasarımında devrim

Sanlorenzo yeni modeli SX88 ile sektördeki inovatif kimliğini bir kez daha kararlı bir şekilde ortaya koyuyor. Orijinal tasarımlarıyla global yatçılığa akıllı, rasyonel ve pratik modeller kazandıran markanın yeni “crossover” konsepti dünyada yankı uyandırdı. Bu konseptin ilk modeli olan SX88 geleneksel Sanlorenzo gücünü, farkını ve zarafetini tüm özellikleriyle yansıtıyor ve iddialı bir serinin açılışını yapıyor.

Fütüristik, görkemli, şık… SX88 için ilk bakışta sarf edilecek nitelemelerden sadece birkaçı. Zamana meydan okuyan çizgiler yaratarak, gövdedeki güce performans ve teknoloji özellikleri dahil ederek farklı olanı sunmayı ilke edinen markanın yenilikçi tasarım anlayışında hep bir adım daha ileri gittiğini görüyoruz. Sanlorenzo SX88, yeni “crossover (hızlı deplasman)” serisinin ilk modeli. Kompakt explorer tipi bir motoryat, aynı zamanda sportif bir flybridge model. Dünya lansmanı 2017 Cannes Yachting Festival’de gerçekleştirilen yatın dahil olduğu seriye bu yıl ve 2019’da yeni modeller katılacağı da duyuruldu.

AKILLI, HACİMLİ, HIZLI

Sanlorenzo SX88’i özgün ve özel kılan pek çok yeni özellik mevcut. Aslında birçoğu marka için de birer ilk. GRP gövde ve karbonfiber üst yapıdan inşa edilen motoryatın yarı deplasman gövdesi Wageningen (Hollanda)’da farklı hız aralıklarında performansı optimize etmek için test edildi ve azami 23 knot hıza ulaşıldı.

Genişlik SX88’in belki de gizli adı. Ferah tutulmuş açık alanların ve çok sayıda camlı yüzeyin elbette akılcı bir sebebi var; yatın iç ve dış alanlarında etkili ve optimize edilmiş bağlantıların

olması SX88’in sahibinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kurgulandığını apaçık anlatıyor. Normalde biçim ve fonksiyon arasında kurulan zor ilişkiyi SX88 tasarımcıları başarıyla kurmuşlar. Garaj, beach club ve spor aktivite olarak değerlendirmek amacıyla hayli geniş tasarlanan kıç taraf öne çıkan alanlardan biri. 5 metrelik tender ve beraberinde bir jetski’nin sığabildiği açık kıç yapısı, tasarımcı Officina Italiana Design’ın markaya yeni kattığı unsurların başında geliyor. Geriye yatık ön camlar ve öne doğru gelen üst

yapı ise, SX88’e explorer yat estetiği katıyor.

HER HAVANIN TEKNESİ

Dış hatları Officina Italiana Design imzalı SX88’in denize dayanıklı yüksek pruvasından kıç tarafa doğru alçalan profili, yatın kütlesel olarak akışkanlığını sağlıyor. Bu özellik ona sadece etkileyici bir görünüm kazandırmakla kalmıyor, her türlü hava koşuluna uyum sağlayan bir deniz aracı niteliği veriyor. Üstyapı çok geniş camlı yüzeylerle vurgulanıyor ve koyu ton tercihi görünüşte denge sağlayıcı çözümlerden biri olarak karşımıza çıkıyor.

SÜPERYAT ÖZELLİKLERİ

Yatın tasarım ve donanım olarak ‘süperyat’ özellikleri taşıdığı görülüyor. Ayrıca kumanda mahallinin üst güvertede yer alması ve flybridge’in rüzgârlıkla (ve yan koruma camlarıyla) korunması da belli ki modelin içinde bulunduğu “crossover” temanın yenilikçi ve çarpıcı ayrıcalıklarından sadece bazıları bunlar. SX88’in ‘süperyat’ niteliklerinden söz etmişken, salonun önünde ana güvertede ayrılan geniş alandan bahsetmek gerek. Burası yatın sahibi için kamara olarak değerlendirilebileceği gibi çok fonksiyonlu bir açık alan olarak da kullanılabilir. Daha evvel 27 metrelik yatta görülmemiş bir diğer özellik ise, ana güvertenin baştan kıça yayılım gösteren ferah bir alan olması. Ana güvertenin önündeki kısım tam donanımlı ve dinlenme-yaşam amaçlı tasarlanmış. L biçimli oturma grupları, sehpalar, güneşlenme alanı… Tüm bunların bu boyda bir teknede bir araya getirilmesi gerçekten ayırt edici bir niteliğe daha yol açıyor.

BELGELİ ÇEVRECİ

Sanlorenzo’nun yeni serisinde çevre konusunda sergilediği tutum ve benimsediği uygulama da emsal olarak kabul edilebileceğinden kayda değer. Öncelikle SX88’in yapımında kullanılan malzemeler sürdürülebilir çevreyle uyum içinde olanlar arasından seçilmiş. Ayrıca etkili termal izolasyon sağlayan yeni yalıtımlı camlar, yüksek güçte lityum pillerle çalışan aydınlatma teknolojileri, düşük tüketimli sistemler de cabası. Bütün bu donanım ve servisler 4 ila 8 saat boyunca “sıfır emisyon” ile SX88’de kullanımda. Çevreciliği nedeniyle de Rina tarafından Green Class belgesine layık bulunmuş bir yat olduğunu da ekleyelim buraya.

Sanlorenzo SX88, üç farklı düzenle piyasaya sunuluyor. Bu seçeneklerde yat sahibinin süiti ana güvertede, ön tarafta veya alt güvertede gövdenin merkezinde konumlandırılıyor. SX88’e özellikle yeni nesil denizcilerin ilgi gösterdiği konuşuluyor. ☸

Teknik Özellikler

Tam boy 26.70 m

En 7,20 m

Su çekimi 1,70 m

Motor 3xIPS 1050 Volvo (800 HP)

Maksimum hız 23 knot

Yakıt tankı kapasitesi 9.300 lt

Misafir sayısı 8 kişi

Mürettebat sayısı 3 kişi

İletişim www.triodeniz.com