www.yachtturkiye.com.tr ‘nin reklamları
Medyanet İletişim Reklam Pazarlama ve Turizm A.Ş tarafından satılmaktadır.
İletişim için
+90 212 304 21 01
+90 212 259 46 44
info@medyanet.com.tr
www.yachtturkiye.com.tr ‘nin reklamları
Medyanet İletişim Reklam Pazarlama ve Turizm A.Ş tarafından satılmaktadır.
İletişim için
+90 212 304 21 01
+90 212 259 46 44
info@medyanet.com.tr
ali dincer
derginizde reklam yayınlamak için bilgi istiyorum
Fevzi Yavaş
derginizde reklam yayınlamak için bilgi istiyorum.
İyi çalışmalar