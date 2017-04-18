ALİ ÇİÇEKLİ Kınalı’daki takadan Atlas Okyanusu’na…

İstanbul Kınalıada’da doğup büyüyen Deloitte Türkiye ortaklarından Ali Çiçekli çocukluğundan bu yana denizle haşır neşir. Ege ve Adriyatik’te neredeyse gitmediği yer kalmayan Çiçekli en büyük hayallerinden biri olan Atlantik Geçişi’ni ise geçen aylarda gerçekleştirdi. İşte Çiçekli’nin Atlantik Geçişi macerası…

Röportaj KIVANÇ ÖZDAL, Fotoğraflar ALİ ÇİÇEKLİ ARŞİVİ

Köy Enstitüsü mezunu bir baba ve öğretmen bir annenin oğlu olarak Kınalıada’da doğup büyüyen Ali Çiçekli gerçek bir deniz âşığı. Henüz küçükken babasının ona armağan ettiği 6 metrelik sandal ile denizle tanışan Çiçekli’nin şu anki teknesi ise yedi yıl önce aldığı 21 feet’lik Beneteau First. Performansı nedeniyle teknesini çok sevdiğini ve değiştirmeyi düşünmediğini söyleyen Çiçekli kendi teknesiyle Ege’de sayısını hatırlayamadığı kadar seyir yapmış. Bodrum ya da Marmaris’ten çıkıp bilindik çoğu Yunan Adası’nı gezmiş. Adriyatik’te de yelken basan Çiçekli buradaki seyirlerinde tekne kiralayıp yelken yapmış. 2013’te çalıştığı şirkette Ege Bölge Sorumlulğu görevi son bulan Çicekli teknesini Kınalıada’ya getirmiş. Yoğun iş temposundan her fırsat bulduğunda soluğu Ada’da alan Çiçekli gerçek bir Kınalıada ve deniz âşığı. Atlantik geçişi ise Çiçekli’nin yıllardır hayalini kurup sonunda gerçekleştirdiği düşü… Devamı Nisan 2017 sayımızda…