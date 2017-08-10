BERNARD ARKAS “Arkas Aegean Link Regatta sürdürülebilir bir proje”

Arkas Aegean Link Regatta ile Ağustos ayında Ege’nin mavi suları renkleniyor. Çeşme’nin tanıtımına katkı sağlayacak bu yarış için belediye, marina ve Çeşme’nin gözde işletmeleri olmak üzere, tüm tarafların katılımı ile 14 Temmuz’da Çeşme Marina’da yapılan basın toplantısı sonrası Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas ile organizasyona dair tüm detayları konuştuk…

Türkiye’de yelken sporunun gelişmesi ve Çeşme’de bu sporun daha aktif hale gelmesi için güçler birleşiyor. Çeşme Belediyesi, Türkiye Yelken Federasyonu, EAYK (Ege Açıkdeniz Yat Kulübü) ve ICYC’nin (International Çeşme Yacht Club) ev sahipliğinde, Çeşme Marina ve Arkas’ın desteği ile 23-27 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek Arkas Aegean Link Regatta öncesi Bernard Arkas ile keyifli bir söyleşi gerçekleştirerek, organizasyonun gelişim sürecine dair tüm detayları öğrendik. Devamı Ağustos 2017 sayısında…