BİLGE ÖZTÜRK Kiteboard tutkunu Akyaka âşığı

Kendisini önce avukat olarak tanıdığımız Bilge Öztürk, kiteboard denilince akla gelen ilk isimlerden biri artık. Dünya genelinde ülkemizi temsil eden ve dereceler alan milli sporcumuz, Türkiye Yelken Federasyonu’nda Kiteboard Komite Başkanı olarak da görev alıyor.

Bilge Öztürk 2007 yılında tanıştığı ve hobi olarak başladığı kiteboard (uçurtma sörfü) sporunu hayat biçimine dönüştürüp bu tutkusuyla tekrar adını duyurmayı başardı. Yarışlarla dolu yoğun bir yaz dönemi geçiren Öztürk, kiteboard’un olimpik sınıfların yarıştığı 2018 Aarhus Dünya Şampiyonası’na dahil edilmesiyle birlikte bu yarış için seçme kriteri olan Türkiye Kiteboard Ligi Adana ayak yarışında birinci olup ülkemizi Dünya Şampiyonası’nda temsil etti. Madalya yarışına katılmaya hak kazanan Öztürk, dünya 10’uncusu oldu. Yine yaz döneminde Rostock-Almanya’da düzenlenen Formula Kite Avrupa Şampiyonası’na katılan ve geçtiğimiz günlerde Akyaka’da yapılan TYF Kiteboard Ligi 2. ayak Akyaka yarışında Hdyrofoil Kadınlar sınıfında yine şampiyon olan sporcumuz, Ekim’de İtalya’nın Sardunya Adası’nda gerçekleşecek KiteFoil GoldCup’ta ülkemizi temsilen yarışacak. Öztürk bir yandan yarışlara devam ederken Akyaka’daki kiteboard okulunda sporcu yetiştirmeye devam ediyor. 28 yaşında başladığı kiteboard hayatında 33 yaşında milli sporcu olan ve 2011 yılından beri de dünya genelinde ülkemizi temsil eden Bilge Öztürk ile kiteboard tutkusunu konuştuk.

Son zamanlarda neler yapıyorsunuz?

KiteMercedes by Bilge Öztürk adında bir kiteboard okulum, bir de kardeşim Belda ile birlikte işlettiğimiz restoran ve barımız var. 10 yıldır Akyaka’da yaşıyorum. Son üç yıldır ise yerleşmiş durumdayım.

Kiteboard yapmaya ne zaman ve nasıl başladınız?

2007 yılında Hawai’de bir tatil esnasında kiteboard’la tanıştım ve o an spora âşık oldum. Türkiye’ye döner dönmez devam ettim ve hobim yaşam tarzım haline geldi. 2011 yılı itibarıyla da milli sporcu olarak yarışmaya başladım.

Türkiye’de kiteboard yeni bir spor olmasına rağmen çok ilgi gördü. Sizce sebebi nedir?

Aslında 2000’lerin başından beri sürekli artan bir ilgiyle bugünkü haline geldi diyebiliriz. Kiteboard yapmaya başlayıp bırakan kimseyi tanımadım. Hem bedene hem ruha çok iyi geliyor. O an başka hiçbir şey düşünmüyorsunuz ve doğayla bir oluyorsunuz. Bunun yanı sıra özellikle Mercedes-Benz gibi bir dünya markasının bu spora verdiği destekle de dikkat çekti ve çok gelişti.

“AKYAKA DÜNYADA BİR TANE”

Okulunuzun yer aldığı Akyaka’dan bahsedebilir misiniz?

Şehirleşme ve gürültüden uzak, kendine has bir Ege kasabası diyebiliriz Akyaka için. Kiteboard’un burayla bütünleşmesiyle birlikte de gelişme sürecine girdi. Yalnız bu süreç daha çok yapı ve kargaşa değil; tam tersi spor, kaliteli yaşam ve esnafın yüzünü güldüren, nitelikli turizmi canlandıran bir süreç oldu. Dünyanın birçok ülkesine gitmiş ve yarışmış biri olarak söyleyebilirim ki, Akyaka benim için dünyada bir tane. Doğal koşulları kiteboard sporu için mükemmel.

Nedir bu koşullar?

Denizinin sığ ve dibinin kum olması; denizden karaya esen sağnaksız temiz rüzgârı, boğucu olmayan ferah havası ve doğal güzellikleriyle öğrenmeyi kolaylaştıran güvenli ve çok önemli bir noktadır Akyaka. Kiteboard sporunun akrobasi (freestyle), hydrofoil, slalom gibi her disiplini için harika koşullar sunduğu için de dünyada yarışan sporcuların uğrak ve antrenman yeri olmuştur.

Okulunuzdan da bahsedebilir misiniz biraz?

Okulumuzun en önemli özelliklerinden biri ekip olarak denizde ve karada birlikte yürümeye devam etmemiz. Ülkemizi temsil edecek gençleri yetiştirmek üzere çalışmalara başladık. Bu spora 30 kg ve üzerinde, 6-7 yaş itibarıyla başlanabilir ve sağlık durumu uygun herkes kiteboard öğrenebilir.

Önümüzdeki dönemde sizi hangi yarışlar bekliyor?

Ekimde ve aralıkta Kitefoil GoldCup Dünya Serisi’nin İtalya ve Umman ayakları olacak. Devamında 2019 programı var. 2020 Olimpiyatları’na kadar devam edecek olan seçme yarışları ve diğer yarışlar sonucunda elde edilecek puanlar dünya sıralamasında etkili olacak. Önümüzdeki yıl yine birkaç ayaktan oluşacak Türkiye Kiteboard Ligi ve çeşitli yarışlar yapılacak. Olimpiyatlarda ülkemi temsil etmek hedefim. Bir yandan yarışırken, diğer yandan da bizi ileride temsil edecek gençleri yetiştirmek ve onlara öncülük etmek gururla taşıdığım bir görev.

Kiteboard, federasyonun çatısı altında bir sınıf da oldu.

Evet. Hydrofoil sınıfının Olimpik sınıflar arasında edindiği yer ve Youth Olympics kapsamında yapılan Twintip yarışları ile daha da önemli bir noktaya gelindi. Federasyonumuzun desteği ile bu yıl yapılan ve olimpiyat yolunda kota yarışlarının ilki olan 2018 Aarhus Dünya Şampiyonası’nda diğer olimpik sınıflar ile birlikte yarıştık. Yarışmaya devam ederken Kiteboard Komite Başkanı olarak da elimden gelen her türlü görevi yapmaya hazırım.

Kiteboard sizin için ne ifade ediyor?

Bu spor artık hayatım, işim, bugünüm ve yarınım oldu. ☸