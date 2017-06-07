HAKAN İLOĞLU Bir koyda, tek başına…

St. Martin’den satın aldığı 40 feetlik katamaranla batıdan doğuya, tek başına Atlantik’i geçen Hakan İloğlu (Hamiş), Salsa ismini verdiği katamaranında, Marmaris içinde, Aktaş’ta küçük bir koyda yaşıyor. Hiçbir zaman marinalarda konaklamayı düşünmediğini, her zaman bir kıyı ya da koyu tercih ettiğini söyleyen İloğlu’nun amacı da zaten seyahat etmek. Şimdi üç okyanus ve iki burnu geçeceği büyük seyrine hazırlanıyor…

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden emekli Hamiş Hakan İloğlu, uzun yıllar önce kafasına koyduğu denizde yaşamı hayata geçirmek için emekli olduktan sonra tam anlamıyla kendini denize atmış. Tekne ve denizcilik deneyimi olmadan sadece bir buçuk aylık yelken eğitiminden sonra ARC organizasyonuyla Atlantik Okyanusu’nu geçmiş. Oraya vardıklarında St. Martin’den Nautitech marka, 40 feet’lik bir katamaran alıp bu sefer tek başına Atlantik’ten geri dönüp Marmaris’e gelmiş. Batıdan doğuya katamaranla tek başına Atlantik’i geçen tek Türk olma unvanını da almış. Hayatı gözü kara yaşayan, en büyük isteği denizde yaşamak ve dünyayı gezmek olan İloğlu, daha pek çok maceraya atılacağının da sinyallerini veriyor. Devamı Haziran 2017 sayımızda…