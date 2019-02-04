MUSTAFA TAVİLOĞLU Deniz hikâyelerini sergiliyor

En büyük moda markalarından birinin kurucusu ve onursal başkanı olan Mustafa Taviloğlu, Türkiye’nin önemli sanat koleksiyonerleri arasında gösterilen bir isim. Taviloğlu’nun geçen ay açılan “Rastgele” adlı sergisi, ünlü iş adamının balıkçılık öyküsünden ve deniz yaşamından kesitler sunuyor. Röportaj: Pelin Özcanlı

Onu perakende sektörünün en önemli oyuncularından Mudo’nun kurucusu olarak tanıyoruz. Ayrıca tam anlamıyla “doğuştan denizci.” Ailesi, zamanında Türkiye’nin hatırı sayılır armatörleri arasındaymış. Mustafa Taviloğlu’nun, dönemin koşulları el vermediğinden aile işini sürdürmese de denizden kopamadığını ve yıllardır süregelen balık tutkusunu zaten hepimiz biliyoruz. Sanat aşkını ise daha yakından tanımaya başladık. Geçen ay Maslak Giz 2000’de 7 bin metrekarelik alana kurulu, üç katlı yeni Mudo Concept’te açılan “Rastgele” adlı sergisinde Taviloğlu’nun en büyük iki sevdasına tanıklık ediyoruz. Devamı Şubat 2019 sayımızda…