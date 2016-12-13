NERGİS OSMANOĞLU ALPAY “Ölmekten korkma yaşanmamış hayattan kork”

Nergis Osmanoğlu Alpay, Bursalı bir iş kadını. Hem bir gezgin hem de sporun farklı alanlarıyla iç içe yaşayan, anne olmasına rağmen hobilerini devam ettirmeyi başarabilen ender insanlardan. Yerinde duramayan Alpay sıkı bir deniz tutkunu da… İşte Nergis Osmanoğlu Alpay ve sıradışı yaşamı…

Nergis Osmanoğlu Alpay, anne olmasına rağmen hobilerini ve seyahatlerini devam ettirmeyi başarabilen ender insanlardan. Geniş bir hayat vizyonuyla hayatını dolu dolu yaşayan Alpay, bunu eşi Hakan ve sekiz buçuk yaşındaki oğulları Pars ile birlikte yapıyor. Kırmızı rujundan, fönünden ödün vermeden offroad pilotluğundan, scuba dalışa, kite surf’ten kampçılığa, kayaktan golfe kadar farklı sporlar yapan Nergis Osmanoğlu Alpay için yelken de hayatının vazgeçilmezlerinden. Yelken seyahatleri hayatının bir parçası olsa da ilk kez Marmaris’te yarış hayatıyla tanışan Nergis Hanım’ı Marmaris Uluslararası Yarış Haftası’nda Denizhan Teksan teknesinde yarışırken gördük ve bu renkli kadını biraz daha yakından tanıyalım istedik. Devamı Aralık 2016 sayımızda…