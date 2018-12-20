Prensesin tekneleri GRACE KELLY

Akademi ödüllü, başarılı oyuncu Grace Kelly ve tüm dünyada dikkatleri üzerine çekerek evlendiği Monako Prensi III. Rainier’nin bu ilgiyi görmezden gelebileceği, oldukları gibi davranabileceği tek bir yer vardı, tekneleri. İşte İkinci Dünya Savaşı kahramanı Rion’dan çocuklarının isimlerinden ilham alan Stalca’ya kadar Monako Prensliği tekneleri… Yazı Günce Akpamuk

İrlanda’dan Amerika Birleşik Devletleri’ne gelerek Philadelphia’da tuğla işi yapan John Kelly, 1920’lerden itibaren kürek çekmede ulusal madalyalar kazanan, daha sonra Olimpiyatlara katılarak altın madalya alan bir sporcuydu. Eşi Margaret Majer Alman kökenliydi. O da Pennsylvania Üniversitesi’nde beden eğitimi okumuştu ve spor enstitüsünde kadın atletlere koçluk yapan ilk kadındı. John ve Margaret’ın üçüncü çocuğu Grace Patricia, 1929 yılının 12 Kasım’ında dünyaya geldi. Grace diğer kardeşlerinden farklıydı; onlardan çok daha utangaç, kırılgan, sessiz, sakar bir çocuktu. İlk gençliğinde arkadaşları arasında eğlenceli görünen Grace toplum içinde her zaman soğuk ve mesafeliydi. Hayalini kurduğu American Academy of Dramatic Arts’a, biraz da Pulitzer ödüllü yazar ve oyuncu olan amcası George Kelly’nin yardımıyla, kabul aldıktan sonra hayatı değişti. Devamı Aralık 2018 sayımızda…