SEMA ŞİMŞEK – ARDA ESEN Sailing Kalamari ile denizlerde…

Ünlü model ve oyuncu Sema Şimşek, oyuncu erkek arkadaşı Arda Esen ile “Sailing Kalamari” projesiyle gündemde. Uzun soluklu bu deniz projesinin yüzü olan çift, teknede yaşamın her anını anlatan, hissettiren ve bilgi veren videolarıyla sosyal medya kanallarında yayın yapıyor. Yazı ÇİĞDEM YURTSEVER, Fotoğraflar SAILING KALAMARİ ARŞİVİ

Sailing Kalamari deniz ve tekne yaşamını eğlenceli bir şekilde anlatan, Sema Şimşek ve Arda Esen’in yüzü olduğu bir sosyal medya kanalı. Fikri uzun yıllar öncesine dayanan “Ayrılsak da Beraberiz”, “En Son Babalar Duyar” ve “Seksenler” gibi popüler dizilerin senaristi Murat Araz’a ait. E.G.G. Yachting’in sponsor olduğu projede bu üç arkadaş Güney Ege’de seyahat ediyor ve kılavuz videolar üretiyor. Sema Şimşek ve Arda Esen’le “Sailing Kalamari” projesinin detaylarını öğrenmek için bir araya geldik. Devamı Ağustos 2018 sayımızda…