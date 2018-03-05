ŞENAY GÜRLER “Su olup akabilmek gerekiyor hayatta”

Deniz tutkunu, İstanbul âşığı ve son zamanlarda yeni yeni Bodrumlu. Başarılı oyuncu Şenay Gürler’in derin bir deniz sevdası ve teknede yaşama hayalleri var. Natürel güzelliği ve doğaya olan sevgisi gözlerinden okunan, yaşam tarzından da anlaşılan oyuncu şimdilerde Bodrum’un keyfini çıkarıyor. Dizi ve tiyatro çalışmaları nedeniyle bir ayağı İstanbul’da olan Gürler, çocukluğundan bugüne denizle ilişkisini anlattı.

Kara Melek, Biz Size Aşık Olduk, Avrupa Yakası gibi halen hatırlanan dizilerdeki rolleriyle, tiyatroya verdiği büyük emekle ve beyaz perdeye de yakışan yüzüyle seviyoruz onu. Kasap Havası (2017), Korkuyorum Anne (2006) gibi unutulmaz filmlerde ödüle layık bulunan performanslarıyla en beğenilen kadın oyunculardan biri olarak kabul ediliyor. Ülkenin en önemli seslendirme sanatçılarından biri de olan Şenay Gürler’den bahsediyoruz. Sanatçı bu günlerde ikinci sezonunu oynadıkları tiyatro oyunu “Nereye gitti bütün çiçekler” ve Onur Saylak’ın yönettiği “Şahsiyet” adlı dizinin çekimleri için Bodrum-İstanbul arasında mekik dokuyor. Aslen İzmirli ve deniz tutkunu olduğunu bildiğimiz Gürler’in deniz sevdasını, hayallerini, Bodrum yaşamını ve gündeminde neler olup bittiğini konuşmak üzere Milta Bodrum Marina’da buluştuk. Güneşli ama sert rüzgârın olduğu bir günde Gürler ile keyifli bir sohbetin ardından çekimler için bize marinanın maskotu Sugar eşlik etti. Bodrum’a taşınmasından sonra tekne yaşamına da göz kırpan Gürler’in gönlünde bir yelkenli yatıyor. Kendisiyle hem marinada hem de Sky Marine Aquavit teknesinde çekim yaptık.