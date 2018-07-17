ŞEVVAL SAM Karada karavan, denizde taka…

Oyunculuğu ve şarkıcılığı ile tanınan, sevilen bir isim Şevval Sam. Yer aldığı dizilerdeki rolleri mutlaka hafızalara kazınır, yorumladığı nice şarkı onun sesiyle başka bir iz bırakır dinleyenlerde. Aynı zamanda doğa âşığı olan sanatçıyla içinden deniz geçen bir söyleşi yaptık.

Henüz bir genç kızken ekranlar aracılığıyla reklamlarda tanıdık onu. Süper Baba, Feride, Aşkın Dağlarda Gezer, Gülbeyaz, Müjgan Bey gibi dizilerdeki performanslarıyla da oyuncu olarak başarısını kanıtladı. Sadece bir oyuncu olmakla yetinmedi; aşık olduğu müziğin yaşamındaki değerini herkesle paylaştı. Kazım Koyuncu’dan Enrico Macias’a çok önemli isimlerle düetler yaptı. Zazaca, Azerice, Çeçence, Ermenice şarkılar okudu. Yorumladığı türküler ve Türk Sanat Müziği eserleri yediden yetmişe herkesin beğenisini kazandı. Halk için bazen ‘Karadeniz’in hırçın kızı’, bazen de efkârlı zamanların duygulu sesi oldu. Şevval Sam, bu yoğun sanat hayatında bir doğa sever olduğunu da her zaman dile getirdi, gösterdi. Biz de kendisiyle deniz ve doğa sevgisini konuşmak üzere bir araya geldik. Devamı Temmuz 2018 sayısında…