Şubat 2017

4-5 ŞUBAT CFM BAYK KIŞ TROFESİ

Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü tarafından bu yıl 16. düzenlenen CFMBAYK Kış Trofesi’nin ikinci ayağı koşuluyor. Üçüncü ayak ise 25-26 Şubat’ta.

www.bayk.org

5 ŞUBAT SHOWBOATS DESIGN AWARDS

Dünyanın önde gelen yat tasarımlarının arkasındaki yeteneklerin onurlandırıldığı ve dahi yat endüstrisinin merak içinde beklediği Showboats Design Awards Töreni, Avusturya’nın Kitzbühel kentinde düzenlenecek.

6-7 ŞUBAT SUPERYACHT DESIGN SYMPOSIUM

6-7 Şubat tarihleri arasında yat endüstrisinden önde gelen isimler Avusturya’nın Kitzbühel kentinde bir araya gelerek, program boyunca yat tasarımlarının geleceği hakkında konuşacaklar.

11-19 ŞUBAT CNR AVRASYA BOAT SHOW

Deniz tutkunları ve denizcilik sektörünün Türkiye’deki en büyük buluşması CNR Avrasya Boat Show CNR Expo Yeşilköy İstanbul’da düzenleniyor. Fuarda 300’ün üzerinde tekne sergilenerek.

www.cnravrasyaboatshow.com

11-19 ŞUBAT NEW ENGLAND BOAT SHOW

ABD’nin kuzeydoğusundaki New England bölgesinin en büyük kenti Boston’da düzenlenen New England Boat Show bu sene 11-19 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek.

www.officialboatshows.com

16-20 ŞUBAT MIAMI INTERNATIONAL BOAT SHOW

Önceki yıllarda Miami Beach Convention Center’da düzenlenen fakat geçen yıl Miami Marine Stadium Park & Basin’de gerçekleşen boat show, bu yıl yine aynı adreste…

www.miamiboatshow.com

18-19 ŞUBAT EAYK KIŞ TROFESİ

Birinci ayağı 21-22 Ocak’ta gerçekleşen Ege Açıkdeniz Yat Kulübü’nün düzenlediği Kış Trofesi’nin ikinci ayağı Çeşme parkurunda koşuluyor.

www.eayk.net

RÜZGAR TAKVİMİ

1 Şubat Hamsini Fırtınası (3 Gün)

4 Şubat Fırtına (3 Gün)

10 Şubat Fırtına (3 Gün)

13 Şubat Fırtına

20 Şubat 1. Cemrenin düşmesi (havaya)

23 Şubat Fırtına (2 Gün)

27 Şubat 2. Cemrenin düşmesi (suya)