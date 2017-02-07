Şubat 2017

4-5 ŞUBAT CFM BAYK KIŞ TROFESİ
Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü tarafından bu yıl 16. düzenlenen CFMBAYK Kış Trofesi’nin ikinci ayağı koşuluyor. Üçüncü ayak ise 25-26 Şubat’ta.
www.bayk.org
5 ŞUBAT SHOWBOATS DESIGN AWARDS
Dünyanın önde gelen yat tasarımlarının arkasındaki yeteneklerin onurlandırıldığı ve dahi yat endüstrisinin merak içinde beklediği Showboats Design Awards Töreni, Avusturya’nın Kitzbühel kentinde düzenlenecek.
6-7 ŞUBAT SUPERYACHT DESIGN SYMPOSIUM
6-7 Şubat tarihleri arasında yat endüstrisinden önde gelen isimler Avusturya’nın Kitzbühel kentinde bir araya gelerek, program boyunca yat tasarımlarının geleceği hakkında konuşacaklar.
11-19 ŞUBAT CNR AVRASYA BOAT SHOW
Deniz tutkunları ve denizcilik sektörünün Türkiye’deki en büyük buluşması CNR Avrasya Boat Show CNR Expo Yeşilköy İstanbul’da düzenleniyor. Fuarda 300’ün üzerinde tekne sergilenerek.
www.cnravrasyaboatshow.com
11-19 ŞUBAT NEW ENGLAND BOAT SHOW
ABD’nin kuzeydoğusundaki New England bölgesinin en büyük kenti Boston’da düzenlenen New England Boat Show bu sene 11-19 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek.
www.officialboatshows.com
16-20 ŞUBAT MIAMI INTERNATIONAL BOAT SHOW
Önceki yıllarda Miami Beach Convention Center’da düzenlenen fakat geçen yıl Miami Marine Stadium Park & Basin’de gerçekleşen boat show, bu yıl yine aynı adreste…
www.miamiboatshow.com
18-19 ŞUBAT EAYK KIŞ TROFESİ
Birinci ayağı 21-22 Ocak’ta gerçekleşen Ege Açıkdeniz Yat Kulübü’nün düzenlediği Kış Trofesi’nin ikinci ayağı Çeşme parkurunda koşuluyor.
www.eayk.net
RÜZGAR TAKVİMİ
1 Şubat Hamsini Fırtınası (3 Gün)
4 Şubat Fırtına (3 Gün)
10 Şubat Fırtına (3 Gün)
13 Şubat Fırtına
20 Şubat 1. Cemrenin düşmesi (havaya)
23 Şubat Fırtına (2 Gün)
27 Şubat 2. Cemrenin düşmesi (suya)