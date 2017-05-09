Mayıs 2017

3-7 MAYIS

CNR AVRASYA BOAT SHOW

Deniz tutkunları ve denizcilik sektörünün merakla beklediği “CNR Avrasya Boat Show-Denizde”, Ataköy Mega Yacht Marina’da düzenleniyor.

denizde.cnravrasyaboatshow.com

4-7 MAYIS

MARMARİS YACHT CHARTER SHOW

Bu yıl 36. kez gerçekleşecek Charter Show’da ziyaretçileri birbirinden farklı etkinlikler bekliyor.

www.marmaris-ycs.com

6 MAYIS

BAU BOSPHORUS CUP

Bahçeşehir Üniversitesi’nin İstanbul Yelken Kulübü ile birlikte düzenlediği yarış Boğaz’da koşuluyor.

www.istanbulyelken.org

6-7 MAYIS

MARİNTÜRK OPTİMİST TAKIM YARIŞI

Pendik Yelken Marintürk Optimist Takım Yarışı, TYF’nin yaptığı değişikliğin ardından 6-7 Mayıs’a alındı.

www.pendikyelken.com

11-14 MAYIS

TURKCELL PLATINUM BOSPHORUS CUP

İstanbul’u dünyaya tanıtan yelken yarışı Bosphorus Cup, 16. kez koşuluyor.

www.bosphoruscup.org

13 MAYIS

WORLD SUPERYACHT AWARDS

Dünyanın en iyi megayatlarının ödüllendirildiği gece Floransa’da gerçekleşiyor.

www.worldsuperyachtawards.com

13-14 MAYIS

ERGO-MIYC KIŞ TROFESİ

Marmaris’te kış trofesinin 6. ayağı koşuluyor.

www.miyc.org

14-18 MAYIS

GÖCEK YARIŞ HAFTASI

Bu sene 18. kez yarış severlerle buluşacak Göcek Yarış Haftası, Şarık Tara Atatürk’ü Anma 19 Mayıs Gençlik ve Spor Kupası, Göcek’i mayıs ayında hareketlendiriyor.

www.gocekyachtclub.com

16-20 MAYIS

ROLEX TP52 CHAMPIONSHIP SCARLINO

52 Super Series üçüncü ayağı 16-20 Mayıs tarihlerinde Toskana, Scarlino’da koşulacak.

www.52superseries.com

20 MAYIS

BMW SAILING FEST

İstanbul Boğazı’nda düzenlenen BMW Sailing Fest, geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sene de tüm yelken tutkunlarını bir araya getirecek.

www.tyf.org

20-21 MAYIS

CFM BAYK KIŞ TROFESİ

Kış trofesinin yedinci ayağı Bodrum’da koşuluyor.

www.bayk.org

Rüzgar Takvimi

4 Mayıs Çiçek Fırtınası

8 Mayıs Doğu Rüzgârları (2 gün)

16 Mayıs Filizkıran Fırtınası

19 Mayıs Kakulya Fırtınası (2 gün)

22 Mayıs Ülker Fırtınası

30 Mayıs Kabak Meltemi (2 gün)