Mayıs 2017

3-7 MAYIS
CNR AVRASYA BOAT SHOW
Deniz tutkunları ve denizcilik sektörünün merakla beklediği “CNR Avrasya Boat Show-Denizde”, Ataköy Mega Yacht Marina’da düzenleniyor.
denizde.cnravrasyaboatshow.com
4-7 MAYIS
MARMARİS YACHT CHARTER SHOW
Bu yıl 36. kez gerçekleşecek Charter Show’da ziyaretçileri birbirinden farklı etkinlikler bekliyor.
www.marmaris-ycs.com
6 MAYIS
BAU BOSPHORUS CUP
Bahçeşehir Üniversitesi’nin İstanbul Yelken Kulübü ile birlikte düzenlediği yarış Boğaz’da koşuluyor.
www.istanbulyelken.org
6-7 MAYIS
MARİNTÜRK OPTİMİST TAKIM YARIŞI
Pendik Yelken Marintürk Optimist Takım Yarışı, TYF’nin yaptığı değişikliğin ardından 6-7 Mayıs’a alındı.
www.pendikyelken.com
11-14 MAYIS
TURKCELL PLATINUM BOSPHORUS CUP
İstanbul’u dünyaya tanıtan yelken yarışı Bosphorus Cup, 16. kez koşuluyor.
www.bosphoruscup.org
13 MAYIS
WORLD SUPERYACHT AWARDS
Dünyanın en iyi megayatlarının ödüllendirildiği gece Floransa’da gerçekleşiyor.
www.worldsuperyachtawards.com
13-14 MAYIS
ERGO-MIYC KIŞ TROFESİ
Marmaris’te kış trofesinin 6. ayağı koşuluyor.
www.miyc.org
14-18 MAYIS
GÖCEK YARIŞ HAFTASI
Bu sene 18. kez yarış severlerle buluşacak Göcek Yarış Haftası, Şarık Tara Atatürk’ü Anma 19 Mayıs Gençlik ve Spor Kupası, Göcek’i mayıs ayında hareketlendiriyor.
www.gocekyachtclub.com
16-20 MAYIS
ROLEX TP52 CHAMPIONSHIP SCARLINO
52 Super Series üçüncü ayağı 16-20 Mayıs tarihlerinde Toskana, Scarlino’da koşulacak.
www.52superseries.com
20 MAYIS
BMW SAILING FEST
İstanbul Boğazı’nda düzenlenen BMW Sailing Fest, geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sene de tüm yelken tutkunlarını bir araya getirecek.
www.tyf.org
20-21 MAYIS
CFM BAYK KIŞ TROFESİ
Kış trofesinin yedinci ayağı Bodrum’da koşuluyor.
www.bayk.org
Rüzgar Takvimi
4 Mayıs Çiçek Fırtınası
8 Mayıs Doğu Rüzgârları (2 gün)
16 Mayıs Filizkıran Fırtınası
19 Mayıs Kakulya Fırtınası (2 gün)
22 Mayıs Ülker Fırtınası
30 Mayıs Kabak Meltemi (2 gün)