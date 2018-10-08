2-8 EKİM
BOAT SHOW EURASIA
Teknelerin suda sergilendiği fuar 2-8 Ekim’de Tuzla Viaport Marina’da. Türkiye prömiyeri yapacak yeni tekneleri de bu fuarda inceleyebilirsiniz. www.boatshweurasia.com.tr
6 EKİM
TAYK MODA DENİZ KULÜBÜ KUPASI
35 teknenin kayıt yaptırdığı yarış 22’nci kez düzenleniyor. Coğrafi rotalı yarışın startı Moda Deniz Kulübü önünden verilecek. www.tayk.org.tr
7 EKİM
7. PENDİK YELKEN MARİNTÜRK CUP
Katılması beklenen 30 tekne Pendik’ten verilecek startla Adalar çevresinde yarışacak. www.pendikyelken.com
11-14 EKİM
RIXOS SAILING CUP
3. Rixos Sailing Cup yine Marintürk Göcek’te gerçekleştirilecek. Bu yıl etkinlik kapsamında dört yarış düzenlenecek. www.rixossailingcup.com
13/22 EKİM
AMERICAN HOSPITAL
THE BODRUM CUP
13 Ekim’de ilk kez İstanbul’da yatların geçişiyle başlayacak organizasyon 22 Ekim’de Bodrum’da ki yarışlarla devam edecek. www.bodrumcup.com
20-21 EKİM
TAYK FARR 40 İSTANBUL KUPASI
Caddebostan parkurunda üçüncüsü yapılacak yarışa 8 adet Farr 40 ile 6 adet MAT 1010 katılacak. www.tayk.org.tr
20-21 EKİM
BAYK GÜZ TROFESİ I. AYAK
Dört ayaktan oluşan trofenin ilk ayağı Bodrum’da, Kargı ve Kıstak Adası çevrelerinde koşulacak. www.bayk.org
27-28 EKİM
EKER-BYK TROFESİ 5. AYAK CUMHURİYET KUPASI
Eker’in sponsorluğunu üstlendiği trofenin 5. ayağı rüzgâra göre Trilye veya Mudanya Arnavutköy Limanı’nda koşulacak. Kupa için 1 coğrafi yarış, 2 şamandıra yarışı yapılacak.
www.bursayelkenkulubu.org.tr
27 EKİM-2 KASIM
29. MARMARİS ULUSLARARASI YARIŞ HAFTASI (MIRW)
Netsel Marina ve Setur Marinaları tarafından desteklenen yarış haftasına 15 ülkeden 100’ün üzerinde tekne katılacak. www.marmarisraceweek.com
27-28 EKİM
KAYK CUMHURİYET KUPASI
Kuşadası Yat ve Yelken Spor Kulübü’nün bu yıl altıncısını düzenleyeceği yarışa 35 teknenin katılması bekleniyor. Yarışa katılan tekneler 29 Ekim’de de Kuşadası Körfezi’nde bir geçit töreni gerçekleştirecek. www.kusadasiyatkulubu.com
28 EKİM
CUMHURİYET KUPASI
Antalya Yelken Kulübü’nün düzenlediği ve 15 teknenin katılması beklenen yarış Antalya Körfezi’nde. www.yelkencafe.com