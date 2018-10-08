2-8 EKİM

BOAT SHOW EURASIA

Teknelerin suda sergilendiği fuar 2-8 Ekim’de Tuzla Viaport Marina’da. Türkiye prömiyeri yapacak yeni tekneleri de bu fuarda inceleyebilirsiniz. www.boatshweurasia.com.tr

6 EKİM

TAYK MODA DENİZ KULÜBÜ KUPASI

35 teknenin kayıt yaptırdığı yarış 22’nci kez düzenleniyor. Coğrafi rotalı yarışın startı Moda Deniz Kulübü önünden verilecek. www.tayk.org.tr

7 EKİM

7. PENDİK YELKEN MARİNTÜRK CUP

Katılması beklenen 30 tekne Pendik’ten verilecek startla Adalar çevresinde yarışacak. www.pendikyelken.com

11-14 EKİM

RIXOS SAILING CUP

3. Rixos Sailing Cup yine Marintürk Göcek’te gerçekleştirilecek. Bu yıl etkinlik kapsamında dört yarış düzenlenecek. www.rixossailingcup.com

13/22 EKİM

AMERICAN HOSPITAL

THE BODRUM CUP

13 Ekim’de ilk kez İstanbul’da yatların geçişiyle başlayacak organizasyon 22 Ekim’de Bodrum’da ki yarışlarla devam edecek. www.bodrumcup.com

20-21 EKİM

TAYK FARR 40 İSTANBUL KUPASI

Caddebostan parkurunda üçüncüsü yapılacak yarışa 8 adet Farr 40 ile 6 adet MAT 1010 katılacak. www.tayk.org.tr

20-21 EKİM

BAYK GÜZ TROFESİ I. AYAK

Dört ayaktan oluşan trofenin ilk ayağı Bodrum’da, Kargı ve Kıstak Adası çevrelerinde koşulacak. www.bayk.org

27-28 EKİM

EKER-BYK TROFESİ 5. AYAK CUMHURİYET KUPASI

Eker’in sponsorluğunu üstlendiği trofenin 5. ayağı rüzgâra göre Trilye veya Mudanya Arnavutköy Limanı’nda koşulacak. Kupa için 1 coğrafi yarış, 2 şamandıra yarışı yapılacak.

www.bursayelkenkulubu.org.tr

27 EKİM-2 KASIM

29. MARMARİS ULUSLARARASI YARIŞ HAFTASI (MIRW)

Netsel Marina ve Setur Marinaları tarafından desteklenen yarış haftasına 15 ülkeden 100’ün üzerinde tekne katılacak. www.marmarisraceweek.com

27-28 EKİM

KAYK CUMHURİYET KUPASI

Kuşadası Yat ve Yelken Spor Kulübü’nün bu yıl altıncısını düzenleyeceği yarışa 35 teknenin katılması bekleniyor. Yarışa katılan tekneler 29 Ekim’de de Kuşadası Körfezi’nde bir geçit töreni gerçekleştirecek. www.kusadasiyatkulubu.com

28 EKİM

CUMHURİYET KUPASI

Antalya Yelken Kulübü’nün düzenlediği ve 15 teknenin katılması beklenen yarış Antalya Körfezi’nde. www.yelkencafe.com