10-13 OCAK
THAILAND YACHT SHOW & RENDEZVOUS
Son model yatların yanı sıra otomobillerin de sergileneceği fuar Royal Phuket Marina’da. Etkinlikte lüks yaşam mahalleri için eşyalar, yemek workshop’ları ve sanat galerileri de
yer alacak. www.thailandyachtshow.com
12-13 OCAK
OTOKAR TIRHANDİL CUP KIŞ TROFESİ II. AYAK
Bodrum’da gerçekleştirilen ve üçüncü yılındaki kış trofesi, Otokar ana sponsorluğunda Era Bodrum Yelken Kulübü tarafından düzenleniyor. www.erayelken.org
12-13 OCAK
ERGO-MIYC KIŞ TROFESİ I. AYAK
Yaklaşık 35 teknenin katılacağı Marmaris’teki yarış; koy içinde iki, koy dışında bir olmak üzere üç etap halinde yapılacak. www.miyc.org
19-20 OCAK
BAYK KIŞ TROFESİ I. AYAK
Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü’nün düzenlediği trofenin ilk ayağına 50’ye yakın teknenin katılması bekleniyor. www.bayk.org
19-27 OCAK
BOOT DÜSSELDORF
Bu yıl 50’nci kez düzenlenen, Avrupa’nın en önemli kapalı boat show’u Düsseldorf Messe fuar alanında olacak. www.boat-duesseldorf.com
23-27 OCAK
NEW YORK BOAT SHOW
1905’ten beri süregelen New York Boat Show, Jevits Center’da ziyaretçilerini bekliyor. www.nyboatshow.com
26-27 OCAK
EAYK-ÇEŞME MARİNA KIŞ TROFESİ I. AYAK
Ege Açıkdeniz Yat Kulübü (EAYK) ile Çeşme Marina’nın düzenlediği trofe, beş ayaktan oluşuyor. Çeşme Marina yarışan teknelere her ayakta ücretsiz bağlama imkânı sunuyor.
www.eayk.org