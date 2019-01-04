10-13 OCAK

THAILAND YACHT SHOW & RENDEZVOUS

Son model yatların yanı sıra otomobillerin de sergileneceği fuar Royal Phuket Marina’da. Etkinlikte lüks yaşam mahalleri için eşyalar, yemek workshop’ları ve sanat galerileri de

yer alacak. www.thailandyachtshow.com

12-13 OCAK

OTOKAR TIRHANDİL CUP KIŞ TROFESİ II. AYAK

Bodrum’da gerçekleştirilen ve üçüncü yılındaki kış trofesi, Otokar ana sponsorluğunda Era Bodrum Yelken Kulübü tarafından düzenleniyor. www.erayelken.org

12-13 OCAK

ERGO-MIYC KIŞ TROFESİ I. AYAK

Yaklaşık 35 teknenin katılacağı Marmaris’teki yarış; koy içinde iki, koy dışında bir olmak üzere üç etap halinde yapılacak. www.miyc.org

19-20 OCAK

BAYK KIŞ TROFESİ I. AYAK

Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü’nün düzenlediği trofenin ilk ayağına 50’ye yakın teknenin katılması bekleniyor. www.bayk.org

19-27 OCAK

BOOT DÜSSELDORF

Bu yıl 50’nci kez düzenlenen, Avrupa’nın en önemli kapalı boat show’u Düsseldorf Messe fuar alanında olacak. www.boat-duesseldorf.com

23-27 OCAK

NEW YORK BOAT SHOW

1905’ten beri süregelen New York Boat Show, Jevits Center’da ziyaretçilerini bekliyor. www.nyboatshow.com

26-27 OCAK

EAYK-ÇEŞME MARİNA KIŞ TROFESİ I. AYAK

Ege Açıkdeniz Yat Kulübü (EAYK) ile Çeşme Marina’nın düzenlediği trofe, beş ayaktan oluşuyor. Çeşme Marina yarışan teknelere her ayakta ücretsiz bağlama imkânı sunuyor.

www.eayk.org