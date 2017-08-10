Ağustos 2017

3-6 AĞUSTOS
RÜZGÂR SÖRFÜ SLALOM TÜRKİYE LİGİ III. AYAK
Türkiye Yelken Federasyonu ile İstanbul, Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi işbirliğiyle düzenlenen Rüzgâr Sörfü Slalom Türkiye Ligi’nin üçüncü ayağı 3-6 Ağustos’ta Urla’da, dördüncü ayağı ise 17-20 Ağustos’ta Çeşme’de koşuluyor.
www.tyf.org.tr
9-13 AĞUSTOS
İSTANBUL KITE FESTİVALİ
Oli Spor Kulübü tarafından düzenlenecek festival, Türkiye’nin pek çok yerinden gelen sporcuları İstanbul Boğazı’nda buluşturacak.
www.tyf.org.tr
11-13 AĞUSTOS
OLYMPOS KUPASI
Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü tarafından düzenlenen ve bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek olan yarışlar, İstanbul-Bursa arasında yapılacak.
www.tayk.org.tr
12-13 AĞUSTOS
ORG SPORTS – TURKCELL BODRUM CUP
ORG Sports tarafından Bodrum’da düzenlenecek yat yarışları heyecan fırtınası estirecek.
www.org-sports.com
19 AĞUSTOS
TAYK- BDK KUPASI
Bu yıl 25’inci yılını kutlayan Burgazada Deniz Kulübü Kupası, tek gün olarak adalar bölgesinde yapılacak.
www.tayk.org.tr
22-26 AĞUSTOS
MELGES 32 WORLD CHAMPIONSHIP
2014 yılından beri düzenlenen Sailing Series’in beşinci ayağı İtalya Cala Galera’da gerçekleşecek.
www.melges32.com
23-27 AĞUSTOS
ARKAS AGEANLİNK KUPASI
Çeşme Yarımadası ile Sakız Adası’nı kapsayan rotada, yurtdışından katılımcıların da yer alacağı yelken yarışları Ege’de dostluk rüzgârları estirecek. www.eayk.net
24-27 AĞUSTOS
MOST BODRUM TURNUVASI
Sportif balıkçılığın turizme, ekonomiye ve çevreye olan önemli katkılarına dair farkındalık yaratmayı misyon edinen MOST, bu yıl ikinci defa gerçekleşecek.
www.mostbodrum.com
26-27 AĞUSTOS
YAT TROFESİ 3 VE SPORBOAT TROFESİ
Kalamış Yelken Kulübü tarafından İstanbul’da 26-27 Ağustos tarihlerinde iki ayrı trofe düzenlenecek. Yat Trofesini takiben, 27 Ağustos’ta sporboat trrofesi yapılacak.
www.kalamisyelken.com.tr