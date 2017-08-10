Ağustos 2017

3-6 AĞUSTOS

RÜZGÂR SÖRFÜ SLALOM TÜRKİYE LİGİ III. AYAK

Türkiye Yelken Federasyonu ile İstanbul, Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi işbirliğiyle düzenlenen Rüzgâr Sörfü Slalom Türkiye Ligi’nin üçüncü ayağı 3-6 Ağustos’ta Urla’da, dördüncü ayağı ise 17-20 Ağustos’ta Çeşme’de koşuluyor.

www.tyf.org.tr

9-13 AĞUSTOS

İSTANBUL KITE FESTİVALİ

Oli Spor Kulübü tarafından düzenlenecek festival, Türkiye’nin pek çok yerinden gelen sporcuları İstanbul Boğazı’nda buluşturacak.

www.tyf.org.tr

11-13 AĞUSTOS

OLYMPOS KUPASI

Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü tarafından düzenlenen ve bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek olan yarışlar, İstanbul-Bursa arasında yapılacak.

www.tayk.org.tr

12-13 AĞUSTOS

ORG SPORTS – TURKCELL BODRUM CUP

ORG Sports tarafından Bodrum’da düzenlenecek yat yarışları heyecan fırtınası estirecek.

www.org-sports.com

19 AĞUSTOS

TAYK- BDK KUPASI

Bu yıl 25’inci yılını kutlayan Burgazada Deniz Kulübü Kupası, tek gün olarak adalar bölgesinde yapılacak.

www.tayk.org.tr

22-26 AĞUSTOS

MELGES 32 WORLD CHAMPIONSHIP

2014 yılından beri düzenlenen Sailing Series’in beşinci ayağı İtalya Cala Galera’da gerçekleşecek.

www.melges32.com

23-27 AĞUSTOS

ARKAS AGEANLİNK KUPASI

Çeşme Yarımadası ile Sakız Adası’nı kapsayan rotada, yurtdışından katılımcıların da yer alacağı yelken yarışları Ege’de dostluk rüzgârları estirecek. www.eayk.net

24-27 AĞUSTOS

MOST BODRUM TURNUVASI

Sportif balıkçılığın turizme, ekonomiye ve çevreye olan önemli katkılarına dair farkındalık yaratmayı misyon edinen MOST, bu yıl ikinci defa gerçekleşecek.

www.mostbodrum.com

26-27 AĞUSTOS

YAT TROFESİ 3 VE SPORBOAT TROFESİ

Kalamış Yelken Kulübü tarafından İstanbul’da 26-27 Ağustos tarihlerinde iki ayrı trofe düzenlenecek. Yat Trofesini takiben, 27 Ağustos’ta sporboat trrofesi yapılacak.

www.kalamisyelken.com.tr