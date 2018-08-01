Ağustos 2018

4-5 AĞUSTOS

ULUSLARARASI ARENA AQUAMASTERS YÜZME ŞAMPİYONASI

İstanbul Prens Adaları’nda 8’incisi düzenlenecek Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası’nın ilk günü Heybeliada’da 4×500 metre bayrak yarışı yapılacak, ikinci günse yüzlerce sporcu Burgazada’dan Heybeliada’ya doğru kulaç atacak. www.aquamasters.org

9-12 AĞUSTOS

MOST BODRUM TURNUVASI

50 teknede 450 kişinin yarışacağı 3. Mediterranean Offshore Sportfishing Tournament’e (MOST) Yalıkavak Marina ev sahipliği yapıyor. Amerikalı International Game Fish Association’ın (IGFA) belirlediği kurallar gereği, yakalanan balıklar denize geri bırakılacak. www.mostbodrum.com

10-12 AĞUSTOS

TAYK OLYMPOS KUPASI

Olympos Kupası bu yıl 5. kez düzenleniyor. 30 yatın katılması beklenen kupada ilk gün Moda’dan Trilye’ye koşulacak, ikinci gün Trilye’de koy içi yarışları yapılacak ve son gün ise Trilye’den Moda’ya geri dönülecek. www.tayk.org.tr

18 AĞUSTOS

TAYK BDK KUPASI

Türkiye Açık Deniz Yarış Kulübü ve Burgazada Deniz Kulübü iş birliğinde 26. kez düzenlenecek yarışta katılımı beklenen tekne sayısı 35. Adalar ve çevresindeki mücadelenin sonunda Burgazada Deniz Kulübü’nde ödül töreni gerçekleştirilecek. www.tayk.org.tr

26 AĞUSTOS

ZAFER KUPASI

Antalya Yelken Kulübü’nün düzenlediği Zafer Kupası’nda 15 teknenin yarışması bekleniyor. Antalya Körfezi’ndeki mücadele bir üçgen bir sosis rotada yapılacak ve kulübün önüne kurulacak finiş hattında son bulacak. www.yelkencafe.com

29 AĞUSTOS-2 EYLÜL

ARKAS AEGEAN LINK REGATTA

Arkas Aegean Link Regatta’nın bu yıl ikinci senesi. Katılımcı tekne sayısının 60’a ulaşması bekleniyor. Yarış Çeşme-Sakız Adası rotasında, eğlenceler ise her gün Çeşme’nın farklı bir mekânında gerçekleştirilecek. www.arkasaegeanlinkregatta.com

30 AĞUSTOS-1 EYLÜL

BAYK ZAFER KUPASI

Bu sene ilk defa düzenlenecek yarış Yalıkavak’ta gerçekleştirilecek. Gezi ve IRC sınıflarına açık mücadeleye toplam 30 teknenin katılması bekleniyor. Gezi sınıfları coğrafi rotada yarışacak, IRC’ler ise hem şamandıra yarışları yapacak hem de coğrafi rotada kapışacak. www.bayk.org

3 Ağustos Doğumgünü Fırtınası

(Marmara Bölgesi’nde)

14 Ağustos Fırtına

17 Ağustos Fırtına

19 Ağustos Fırtına

20 Ağustos Fırtına (2 gün)

31 Ağustos Mircan Fırtınası