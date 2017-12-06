Aralık 2017

30 KASIM -3 ARALIK

EXTREME SAILING SERIES

Extreme Sailing Series 2017’nin son ayağı Meksika Los Cabos’ta koşulacak.

www.extremesailingseries.com

2-10 ARALIK

PARIS BOAT SHOW

Düzenlendiği her yıl deniz tutkunları tarafından büyük ilgiyle karşılanan Paris Boat Show, 57. kez Porte de Versailles’da gerçekleşiyor. www.salonnautiqueparis.com

4-10 ARALIK

ANTIGUA CHARTER YACHT SHOW

Karayipler’de yer alan yat turizminin gözde adası Antigua’da gerçekleştirilen charter fuarı Nelson’s Dockyard, Falmounth Harbour ve Antigua Yacht Club’da düzenleniyor. www.antiguayachtshow.com

9-10 ARALIK

BAYK GÜZ TROFESİ IV. AYAK

Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü’nün düzenlediği Güz Trofesi’nin dördüncü ayağı Bodrum’da yapılacak. www.bayk.org

9-10 ARALIK

BURHANETTİN TEKDAĞ YIL SONU KUPASI

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü tarafından organize edilen yarış Marmaris’te düzenleniyor. www.miyc.org

16 ARALIK

TAYK SONBAHAR KUPASI III. AYAK

Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü tarafından düzenlenen Sonbahar Kupası’nın bu yıl otuz ikincisi gerçekleşecek. www.tayk.org.tr

23-24 ARALIK

DRAGON SONBAHAR KUPASI

Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü tarafından Bodrum’da düzenlenen yarışlar üçüncü ayakla devam ediyor. Dördüncü ayak ise 23-24 Aralık’ta. www.bayk.org

24 ARALIK

ROLEX SYDNEY HOBART YAT YARIŞI

Avustralya’nın en önemli etkinliklerinden biri olan yarışın bu yıl 73’üncüsü yapılacak. www.rolexsydneyhobart.com