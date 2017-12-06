Aralık 2017

30 KASIM -3 ARALIK
EXTREME SAILING SERIES
Extreme Sailing Series 2017’nin son ayağı Meksika Los Cabos’ta koşulacak.
www.extremesailingseries.com
2-10 ARALIK
PARIS BOAT SHOW
Düzenlendiği her yıl deniz tutkunları tarafından büyük ilgiyle karşılanan Paris Boat Show, 57. kez Porte de Versailles’da gerçekleşiyor. www.salonnautiqueparis.com
4-10 ARALIK
ANTIGUA CHARTER YACHT SHOW
Karayipler’de yer alan yat turizminin gözde adası Antigua’da gerçekleştirilen charter fuarı Nelson’s Dockyard, Falmounth Harbour ve Antigua Yacht Club’da düzenleniyor. www.antiguayachtshow.com
9-10 ARALIK
BAYK GÜZ TROFESİ IV. AYAK
Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü’nün düzenlediği Güz Trofesi’nin dördüncü ayağı Bodrum’da yapılacak. www.bayk.org
9-10 ARALIK
BURHANETTİN TEKDAĞ YIL SONU KUPASI
Marmaris Uluslararası Yat Kulübü tarafından organize edilen yarış Marmaris’te düzenleniyor. www.miyc.org
16 ARALIK
TAYK SONBAHAR KUPASI III. AYAK
Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü tarafından düzenlenen Sonbahar Kupası’nın bu yıl otuz ikincisi gerçekleşecek. www.tayk.org.tr
23-24 ARALIK
DRAGON SONBAHAR KUPASI
Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü tarafından Bodrum’da düzenlenen yarışlar üçüncü ayakla devam ediyor. Dördüncü ayak ise 23-24 Aralık’ta. www.bayk.org
24 ARALIK
ROLEX SYDNEY HOBART YAT YARIŞI
Avustralya’nın en önemli etkinliklerinden biri olan yarışın bu yıl 73’üncüsü yapılacak. www.rolexsydneyhobart.com