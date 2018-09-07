Eylül 2018

29 AĞUSTOS-2 EYLÜL
ARKAS AEGEAN LINK REGATTA
İkinci yılındaki etkinlik 5 gün sürecek ve gündüz yarışlarla, gece eğlencelerle geçecek. 50 teknenin katılması beklenen yarışlarda rotalar Çeşme-Sakız arasında, kuzey rüzgârlarına uygun şekilde belirlenecek. www.arkasaegeanlinkregatta.com
7-9 EYLÜL
DENİZ KIZI ULUSAL KADIN YELKEN KUPASI
Bu sene yarış üçüncü kez düzenleniyor. Her yıl yarıştan elde edilen gelirin bir kısmı Anne Çocuk Eğitim Vakfı’na bağışlanıyor. Ayrıca HeforShe dayanışma hareketine de destek veriliyor. Caddebostan-Adalar parkurundaki yarışa 15 teknenin katılımı bekleniyor. www.denizkiziyelkenkupasi.com
13-16 EYLÜL
COLUMBIA PFG ALAÇATI BIG FISH
2007’den beri düzenlenen turnuva “yakala bırak” bilincini yaygınlaştırarak türlerin korunmasına katkıda bulunmayı hedefliyor. Üçüncü kez Columbia PFG ile gerçekleştirilecek etkinliğe bu yıl katılması beklenen tekne sayısı 80. www.alacatibigfish.com
15 EYLÜL
BMW BOSPHORUS SAILING FEST
Türkiye Yelken Federasyonu ve Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü tarafından Borusan Otomotiv sponsorluğunda düzenlenen yarışa geçen sene 77 tekne katılmıştı. Bu yıl 7.’si gerçekleştirilecek yarışta IRC ve gezi sınıfları Beşiktaş’tan start alacak ve Çırağan Sarayı’nın önünde finiş verecek. www.bmw.com.tr
22-23 EYLÜL
58. YIL DONANMA KUPASI
İstanbul Yelken Kulübü ve Donanma Komutanlığı işbirliğinde düzenlenen geleneksel Gölcük rotalı yarışa 40 tekne kayıt verdi. Yarış 22 Eylül’de Donanma Komutanlığı’nın önünden başlayacak ve ertesi gün İstanbul Yelken Kulübü’nün önünde son bulacak. www.istanbulyelken.org.tr
29-30 EYLÜL
TURKCELL PLATINIUM BOSPHORUS CUP
İlki 2002’de gerçekleştirilen yarışa bu yıl 80 teknenin katılacağı öngörülüyor. Birinci gün tekneler Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü-Rumeli Hisarı rotasında mücadele edecek. Son gün ise Caddebostan açıklarında şamandıra yarışı düzenlenecek. www.bosphoruscup.org
29 EYLÜL-6 EKİM
SAIL&FUN
Rusya’dan da katılımın sağlandığı Sail&Fun bugüne kadar 14 kez düzenlendi. Etkinlik bu sene Dünya Kupası’ndan dolayı bir kere gerçekleştiriliyor ve 22 teknenin katılımı bekleniyor. Amatör yarışların yapılacağı organizasyon, Fethiye’den başlayıp Marmaris’te bitecek. Akşamları da sahilde temalı partiler verilecek ve oyunlar oynanacak. www.phoenix-yachting.com
FUAR TAKVİMİ
5-9 EYLÜL
HISWA AMSTERDAM IN-WATER BOAT SHOW
11-16 EYLÜL
CANNES YACHTING FESTIVAL
14-23 EYLÜL
SOUTHAMPTON BOAT SHOW
20-25 EYLÜL
GENOA BOAT SHOW
26-29 EYLÜL
MONACO YACHT SHOW
26 EYLÜL-1 EKİM
LA ROCHELLE BOAT SHOW
RÜZGAR TAKVİMİ
7 Eylül Bıldırcın Geçimi Fırtınası
13 Eylül Çaylak Fırtınası
19 Eylül Fırtına
25 Eylül Fırtına
28 Eylül Kestane Karası Fırtınası