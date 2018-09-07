Eylül 2018

29 AĞUSTOS-2 EYLÜL

ARKAS AEGEAN LINK REGATTA

İkinci yılındaki etkinlik 5 gün sürecek ve gündüz yarışlarla, gece eğlencelerle geçecek. 50 teknenin katılması beklenen yarışlarda rotalar Çeşme-Sakız arasında, kuzey rüzgârlarına uygun şekilde belirlenecek. www.arkasaegeanlinkregatta.com

7-9 EYLÜL

DENİZ KIZI ULUSAL KADIN YELKEN KUPASI

Bu sene yarış üçüncü kez düzenleniyor. Her yıl yarıştan elde edilen gelirin bir kısmı Anne Çocuk Eğitim Vakfı’na bağışlanıyor. Ayrıca HeforShe dayanışma hareketine de destek veriliyor. Caddebostan-Adalar parkurundaki yarışa 15 teknenin katılımı bekleniyor. www.denizkiziyelkenkupasi.com

13-16 EYLÜL

COLUMBIA PFG ALAÇATI BIG FISH

2007’den beri düzenlenen turnuva “yakala bırak” bilincini yaygınlaştırarak türlerin korunmasına katkıda bulunmayı hedefliyor. Üçüncü kez Columbia PFG ile gerçekleştirilecek etkinliğe bu yıl katılması beklenen tekne sayısı 80. www.alacatibigfish.com

15 EYLÜL

BMW BOSPHORUS SAILING FEST

Türkiye Yelken Federasyonu ve Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü tarafından Borusan Otomotiv sponsorluğunda düzenlenen yarışa geçen sene 77 tekne katılmıştı. Bu yıl 7.’si gerçekleştirilecek yarışta IRC ve gezi sınıfları Beşiktaş’tan start alacak ve Çırağan Sarayı’nın önünde finiş verecek. www.bmw.com.tr

22-23 EYLÜL

58. YIL DONANMA KUPASI

İstanbul Yelken Kulübü ve Donanma Komutanlığı işbirliğinde düzenlenen geleneksel Gölcük rotalı yarışa 40 tekne kayıt verdi. Yarış 22 Eylül’de Donanma Komutanlığı’nın önünden başlayacak ve ertesi gün İstanbul Yelken Kulübü’nün önünde son bulacak. www.istanbulyelken.org.tr

29-30 EYLÜL

TURKCELL PLATINIUM BOSPHORUS CUP

İlki 2002’de gerçekleştirilen yarışa bu yıl 80 teknenin katılacağı öngörülüyor. Birinci gün tekneler Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü-Rumeli Hisarı rotasında mücadele edecek. Son gün ise Caddebostan açıklarında şamandıra yarışı düzenlenecek. www.bosphoruscup.org

29 EYLÜL-6 EKİM

SAIL&FUN

Rusya’dan da katılımın sağlandığı Sail&Fun bugüne kadar 14 kez düzenlendi. Etkinlik bu sene Dünya Kupası’ndan dolayı bir kere gerçekleştiriliyor ve 22 teknenin katılımı bekleniyor. Amatör yarışların yapılacağı organizasyon, Fethiye’den başlayıp Marmaris’te bitecek. Akşamları da sahilde temalı partiler verilecek ve oyunlar oynanacak. www.phoenix-yachting.com

FUAR TAKVİMİ

5-9 EYLÜL

HISWA AMSTERDAM IN-WATER BOAT SHOW

11-16 EYLÜL

CANNES YACHTING FESTIVAL

14-23 EYLÜL

SOUTHAMPTON BOAT SHOW

20-25 EYLÜL

GENOA BOAT SHOW

26-29 EYLÜL

MONACO YACHT SHOW

26 EYLÜL-1 EKİM

LA ROCHELLE BOAT SHOW

RÜZGAR TAKVİMİ

7 Eylül Bıldırcın Geçimi Fırtınası

13 Eylül Çaylak Fırtınası

19 Eylül Fırtına

25 Eylül Fırtına

28 Eylül Kestane Karası Fırtınası