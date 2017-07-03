Haziran 2017

30 MAYIS – 3 HAZİRAN
LORO PIANA SUPERYACHT REGATTA
Yacht Club Costa Smeralda’nın ev sahipliğindeki regatta, Sardinya Adası’nın berrak sularında toplam dört günde tamamlanacak. www.loropianasuperyachtregatta.com
31 MAYIS – 4 HAZİRAN
LES VOILES D’ANTIBES
Fransa’nın Antibes kıyılarında gerçekleştirilecek yarışlar, bu yıl 22. kez düzenlenecek… www.voilesdantibes.com
3-4 HAZİRAN
SADUN BORO ANMA SEYRİ
Efsane denizci Sadun Boro’nun aramızdan ayrılışının ikinci yıldönümünde düzenlenecek seyir Gökova Kissebükü-Adalıyalı koylarındaki buluşmayla başlayıp, ikinci gün toplu seyir ve Denizkızı’nı selamlama ile tamamlanacak.
3-4 HAZİRAN
MASS KARDEŞLİK KUPASI
Marmara Yelken Kulübü tarafından, MASS Arıtma Sistemleri A.Ş. ana sponsorluğunda, İstanbul Boğazı ve Caddebostan açıklarında düzenleniyor. www.marmarayelken.org.tr
4-11 HAZİRAN
ISAF SAILING WORLD CUP
Uluslararası Yelken Federasyonu tarafından düzenlenen yarış İspanya Santander’den start alacak. www.sailing.org/worldcup
8-11 HAZİRAN
LONDON ON-WATER SHOW
Üçüncüsü düzenlenecek olan etkinlik, marin dünyası temsilcilerini ve yeni tekneleri St. Katharine Docks Marina’da meraklılarıyla buluşturacak. www.londononwater.com
9-11 HAZİRAN
TAYK-FARR 40 ŞAMPİYONASI
Geçtiğimiz yaz Temmuz ayında Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü tarafından birincisi düzenlenen yarışlar ikinci yılında… www.tayk.org.tr
10 HAZİRAN
PİRİ REİS KUPASI
60 yıllık geçmişi olan ve üç yıl önce İstanbul’dan Bodrum’a taşınan dragon yarışları heyecan fırtınası estirecek. www.bayk.org
10-11 HAZİRAN
SAILING FEST
Oli Spor Kulübü tarafından düzenlenen yarışlar İstanbul Boğazı’nda gerçekleşecek. www.olisports.com
16-19 HAZİRAN
CHANNEL REGATTA
MIYC ve Rodos Yat Kulübü’nün birlikte organize edeceği regatta’da yine dostluk rüzgârları esecek. www.miyc.org
17 HAZİRAN
10. YIL ATATÜRK MODA’DA YAT YARIŞI
İstanbul Yelken Kulübü tarafından düzenlenen yarış 10. yılında yine Moda’dan start alacak. www.istanbulyelken.org.tr
14-18 HAZİRAN
YACHT SHOW EURASIA
İkincisi düzenlenecek olan fuar, lider tekne ve ekipman firmalarını, broker ve charter temsilcileriyle birlikte Palmarina Bodrum’da bir araya getirecek. www.viafuar.com
14-19 HAZİRAN
ARGENTARIO SAILING WEEK
18. kez İtalya’nın Santa Stefano limanından start alacak Argentario Sailing Week’te her yıl olduğu gibi bu yıl da klasik ve vintage yatlar yarışacak. www.paneraiclassicyachtschallenge.com
21-24 HAZİRAN
THE SUPERYACHT CUP PALMA
Avrupa’da uzun yıllardır devam eden süperyat regattalarından olan organizasyon, dört gün boyunca rekabet heyecanının dinmediği anlara sahne olacak. www.thesuperyachtcup.com