Haziran 2017

30 MAYIS – 3 HAZİRAN

LORO PIANA SUPERYACHT REGATTA

Yacht Club Costa Smeralda’nın ev sahipliğindeki regatta, Sardinya Adası’nın berrak sularında toplam dört günde tamamlanacak. www.loropianasuperyachtregatta.com

31 MAYIS – 4 HAZİRAN

LES VOILES D’ANTIBES

Fransa’nın Antibes kıyılarında gerçekleştirilecek yarışlar, bu yıl 22. kez düzenlenecek… www.voilesdantibes.com

3-4 HAZİRAN

SADUN BORO ANMA SEYRİ

Efsane denizci Sadun Boro’nun aramızdan ayrılışının ikinci yıldönümünde düzenlenecek seyir Gökova Kissebükü-Adalıyalı koylarındaki buluşmayla başlayıp, ikinci gün toplu seyir ve Denizkızı’nı selamlama ile tamamlanacak.

3-4 HAZİRAN

MASS KARDEŞLİK KUPASI

Marmara Yelken Kulübü tarafından, MASS Arıtma Sistemleri A.Ş. ana sponsorluğunda, İstanbul Boğazı ve Caddebostan açıklarında düzenleniyor. www.marmarayelken.org.tr

4-11 HAZİRAN

ISAF SAILING WORLD CUP

Uluslararası Yelken Federasyonu tarafından düzenlenen yarış İspanya Santander’den start alacak. www.sailing.org/worldcup

8-11 HAZİRAN

LONDON ON-WATER SHOW

Üçüncüsü düzenlenecek olan etkinlik, marin dünyası temsilcilerini ve yeni tekneleri St. Katharine Docks Marina’da meraklılarıyla buluşturacak. www.londononwater.com

9-11 HAZİRAN

TAYK-FARR 40 ŞAMPİYONASI

Geçtiğimiz yaz Temmuz ayında Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü tarafından birincisi düzenlenen yarışlar ikinci yılında… www.tayk.org.tr

10 HAZİRAN

PİRİ REİS KUPASI

60 yıllık geçmişi olan ve üç yıl önce İstanbul’dan Bodrum’a taşınan dragon yarışları heyecan fırtınası estirecek. www.bayk.org

10-11 HAZİRAN

SAILING FEST

Oli Spor Kulübü tarafından düzenlenen yarışlar İstanbul Boğazı’nda gerçekleşecek. www.olisports.com

16-19 HAZİRAN

CHANNEL REGATTA

MIYC ve Rodos Yat Kulübü’nün birlikte organize edeceği regatta’da yine dostluk rüzgârları esecek. www.miyc.org

17 HAZİRAN

10. YIL ATATÜRK MODA’DA YAT YARIŞI

İstanbul Yelken Kulübü tarafından düzenlenen yarış 10. yılında yine Moda’dan start alacak. www.istanbulyelken.org.tr

14-18 HAZİRAN

YACHT SHOW EURASIA

İkincisi düzenlenecek olan fuar, lider tekne ve ekipman firmalarını, broker ve charter temsilcileriyle birlikte Palmarina Bodrum’da bir araya getirecek. www.viafuar.com

14-19 HAZİRAN

ARGENTARIO SAILING WEEK

18. kez İtalya’nın Santa Stefano limanından start alacak Argentario Sailing Week’te her yıl olduğu gibi bu yıl da klasik ve vintage yatlar yarışacak. www.paneraiclassicyachtschallenge.com

21-24 HAZİRAN

THE SUPERYACHT CUP PALMA

Avrupa’da uzun yıllardır devam eden süperyat regattalarından olan organizasyon, dört gün boyunca rekabet heyecanının dinmediği anlara sahne olacak. www.thesuperyachtcup.com